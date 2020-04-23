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Нефть дорожает после угроз Трампа в адрес Ирана

23.04.20 10:40 , Интерфакс
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Цены фьючерсов на нефть продолжают рост в четверг на 4-5% после того, как президент США Дональд Трамп отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать действиям американских кораблей.

"Я проинструктировал ВМС США, чтобы они обстреливали и уничтожали любые иранские катера с вооружением, если они будут донимать наши корабли на море", - написал Д.Трамп в твиттере.

Главный аналитик по сырьевым рынкам ING Уоррен Пэттерсон сказал FT, что опасения по поводу роста напряженности в Персидском заливе окажут лишь временную поддержку рынку, учитывая огромный избыток предложения нефти.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:15 мск составляет 21,18 долл. за баррель, что на 4% (0,81 долл.) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 5,2% (0,72 долл.) - до 14,50 долл. за баррель.

Белый дом рассматривает возможность предоставления нефтяным компаниям финансовых ресурсов в обмен на передачу доли в собственности компаний или их резервах государству, сообщил The Wall Street Journal. Однако эти предложения могут не найти поддержки у демократов в Конгрессе.

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