Нефть дорожает после угроз Трампа в адрес Ирана Цены фьючерсов на нефть продолжают рост в четверг на 4-5% после того, как президент США Дональд Трамп отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать действиям американских кораблей.



"Я проинструктировал ВМС США, чтобы они обстреливали и уничтожали любые иранские катера с вооружением, если они будут донимать наши корабли на море", - написал Д.Трамп в твиттере.



Главный аналитик по сырьевым рынкам ING Уоррен Пэттерсон сказал FT, что опасения по поводу роста напряженности в Персидском заливе окажут лишь временную поддержку рынку, учитывая огромный избыток предложения нефти.



Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:15 мск составляет 21,18 долл. за баррель, что на 4% (0,81 долл.) выше цены на закрытие предыдущей сессии.



Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 5,2% (0,72 долл.) - до 14,50 долл. за баррель.



Белый дом рассматривает возможность предоставления нефтяным компаниям финансовых ресурсов в обмен на передачу доли в собственности компаний или их резервах государству, сообщил The Wall Street Journal. Однако эти предложения могут не найти поддержки у демократов в Конгрессе.



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