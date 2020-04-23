Из-за кризиса Worldsteel отложила публикацию прогноза о потреблении стали Международная металлургическая ассоциация Worldsteel (WSA) сообщает, что в апреле текущего года не будет публиковать традиционный Short Range Outlook — краткосрочный прогноз по региональному и мировому потреблению стали. Нынешняя обстановка остается неопределенной, и ее влияние на мировой рынок стали пока сложно определить.



В то же время Worldsteel планирует подготовить такой прогноз в июне, когда ситуация может уже в значительной степени проясниться.



Как отмечают аналитики ассоциации, нынешний кризис во многом имеет искусственный характер и обусловлен, в первую очередь, введением карантинных мер в различных странах. Поэтому после отмены ограничений экономика может достаточно быстро восстановиться, как показывает пример Китая.



Жесткий карантин действовал в Китае восемь недель в январе-марте. К концу апреля большинство основных металлопотребляющих отраслей практически восстановили докризисный уровень активности. Но проблемы остаются в строительном секторе, где все еще наблюдается дефицит рабочей силы, и на экспортно ориентированных предприятиях, потерявших часть заказов из-за спада в других странах.



Worldsteel обращает внимание на то, что для ряда металлопотребляющих отраслей кризис будет иметь долгосрочные последствия. Так, в строительстве основными проблемами станут нехватка рабочих, среди которых велика доля мигрантов (включая внутренних), и сокращение финансирования проектов из-за нехватки средств.



Также Worldsteel прогнозирует на текущий год резкое падение капиталовложений, особенно, в нефтегазодобывающей отрасли, что приведет к долгосрочному падению спроса на трубы и металлоемкое промышленное оборудование. Кроме того, очень сильно пострадало от кризиса автомобилестроение.



Крайней точкой спада потребления на мировом рынке стали станет, таким образом, второй квартал. Но и во втором полугодии видимый спрос на стальную продукцию останется значительно ниже прошлогоднего.



МинПром

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