Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Из-за кризиса Worldsteel отложила публикацию прогноза о потреблении стали

23.04.20 10:10 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Международная металлургическая ассоциация Worldsteel (WSA) сообщает, что в апреле текущего года не будет публиковать традиционный Short Range Outlook — краткосрочный прогноз по региональному и мировому потреблению стали. Нынешняя обстановка остается неопределенной, и ее влияние на мировой рынок стали пока сложно определить.

В то же время Worldsteel планирует подготовить такой прогноз в июне, когда ситуация может уже в значительной степени проясниться.

Как отмечают аналитики ассоциации, нынешний кризис во многом имеет искусственный характер и обусловлен, в первую очередь, введением карантинных мер в различных странах. Поэтому после отмены ограничений экономика может достаточно быстро восстановиться, как показывает пример Китая.

Жесткий карантин действовал в Китае восемь недель в январе-марте. К концу апреля большинство основных металлопотребляющих отраслей практически восстановили докризисный уровень активности. Но проблемы остаются в строительном секторе, где все еще наблюдается дефицит рабочей силы, и на экспортно ориентированных предприятиях, потерявших часть заказов из-за спада в других странах.

Worldsteel обращает внимание на то, что для ряда металлопотребляющих отраслей кризис будет иметь долгосрочные последствия. Так, в строительстве основными проблемами станут нехватка рабочих, среди которых велика доля мигрантов (включая внутренних), и сокращение финансирования проектов из-за нехватки средств.

Также Worldsteel прогнозирует на текущий год резкое падение капиталовложений, особенно, в нефтегазодобывающей отрасли, что приведет к долгосрочному падению спроса на трубы и металлоемкое промышленное оборудование. Кроме того, очень сильно пострадало от кризиса автомобилестроение.

Крайней точкой спада потребления на мировом рынке стали станет, таким образом, второй квартал. Но и во втором полугодии видимый спрос на стальную продукцию останется значительно ниже прошлогоднего.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:34
Fitch предрекает падение экономики Украины на 6,5%
11:16
Грузоперевалка в морских портах Украины возросла на 11%
10:59
Китай сократил производство арматуры и катанки
10:56
Glencore хочет возобновить работу рудника в Замбии
10:40
Нефть дорожает после угроз Трампа в адрес Ирана
10:25
В Китае опасаются проблем с экспортом стали
09:58
В апреле цена газа для населения снизилась на 15%
09:39
Цены на нефть отыгрывают падение
09:06
Метинвест передал партию медицинских масок в киевскую больницу №17
08:55
ICAO прогнозирует рекордные потери для авиакомпаний
08:05
В марте Украина поднялась на 11-е место в рейтинге Worldsteel
22.04.20
18:02
Зеленский хочет создать госавиакомпанию на базе самолетов Ан
17:46
Нефтегазовая промышленность США может рассчитывать на Трампа
17:25
После карантина 30% сотрудников будут работать удаленно
17:04
Бензин уже стоит дешевле 19 грн за литр
16:45
Зеленский считает, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства
16:25
JSW Steel приостановила работу своих заводов в Америке
16:12
Раде предложили отложить введение новых правил финмониторинга
15:57
Цены на нефть достигли минимума с начала века
15:37
Еврокомиссия объявила о выделении Украине 1,2 млрд евро – Зеленский
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!