В апреле цена газа для населения снизилась на 15% В апреле 2020 оптовая цена на газ для нужд населения снизилась до 2,9 грн за кубометр, что на 15% меньше, чем в марте и на 38%, начиная с января. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".



В компании отмечают, что цена снизилась также для производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), без учета НДС, наценки газзбутив и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами



С января 2020 оптовая цена на природный газ в рамках специальных обязанностей рассчитывается в соответствии с постановлением Кабмина. Основным индикативом при этом являются фактические результаты биржевых торгов, которые происходили с 1 по 22 число расчетного месяца на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF).



Однако, в марте на внутреннем рынке появился новый ликвидный ценовой индикатор.



"Оператор газотранспортной системы Украины" провел тендер на закупку газа на период поставки март-декабрь 2020 года и торги продемонстрировали, что в Украине существует значительная конкуренция, которая приводит к снижению оптовых цен на куплю-продажу газа.



Поэтому при расчете цены газа для населения на апрель Нафтогаз, как и в марте, выбирал из двух возможных опций: рассчитанной по Постановлению КМУ и средневзвешенной цены победителей по результатам торгов на поставку газа Оператору ГТС Украины.



"Несмотря на рекордное удешевление энергоносителей на мировых рынках, наименьшими оказались расчеты, привязанные к внутренним, а не внешним индикаторов.



Таким образом, оптовая цена на апрель установлена на уровне, на 15% ниже цены марта, и на 18% ниже, чем расчетная цена апреля согласно постановлению Кабмина.



МинПром



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