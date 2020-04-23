Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В апреле цена газа для населения снизилась на 15%

23.04.20 09:58
печать
размер текста:

В апреле 2020 оптовая цена на газ для нужд населения снизилась до 2,9 грн за кубометр, что на 15% меньше, чем в марте и на 38%, начиная с января. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

В компании отмечают, что цена снизилась также для производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), без учета НДС, наценки газзбутив и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами

С января 2020 оптовая цена на природный газ в рамках специальных обязанностей рассчитывается в соответствии с постановлением Кабмина. Основным индикативом при этом являются фактические результаты биржевых торгов, которые происходили с 1 по 22 число расчетного месяца на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF).

Однако, в марте на внутреннем рынке появился новый ликвидный ценовой индикатор.

"Оператор газотранспортной системы Украины" провел тендер на закупку газа на период поставки март-декабрь 2020 года и торги продемонстрировали, что в Украине существует значительная конкуренция, которая приводит к снижению оптовых цен на куплю-продажу газа.

Поэтому при расчете цены газа для населения на апрель Нафтогаз, как и в марте, выбирал из двух возможных опций: рассчитанной по Постановлению КМУ и средневзвешенной цены победителей по результатам торгов на поставку газа Оператору ГТС Украины.

"Несмотря на рекордное удешевление энергоносителей на мировых рынках, наименьшими оказались расчеты, привязанные к внутренним, а не внешним индикаторов.

Таким образом, оптовая цена на апрель установлена на уровне, на 15% ниже цены марта, и на 18% ниже, чем расчетная цена апреля согласно постановлению Кабмина.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:34
Fitch предрекает падение экономики Украины на 6,5%
11:16
Грузоперевалка в морских портах Украины возросла на 11%
10:59
Китай сократил производство арматуры и катанки
10:56
Glencore хочет возобновить работу рудника в Замбии
10:40
Нефть дорожает после угроз Трампа в адрес Ирана
10:25
В Китае опасаются проблем с экспортом стали
10:10
Из-за кризиса Worldsteel отложила публикацию прогноза о потреблении стали
09:39
Цены на нефть отыгрывают падение
09:06
Метинвест передал партию медицинских масок в киевскую больницу №17
08:55
ICAO прогнозирует рекордные потери для авиакомпаний
08:05
В марте Украина поднялась на 11-е место в рейтинге Worldsteel
22.04.20
18:02
Зеленский хочет создать госавиакомпанию на базе самолетов Ан
17:46
Нефтегазовая промышленность США может рассчитывать на Трампа
17:25
После карантина 30% сотрудников будут работать удаленно
17:04
Бензин уже стоит дешевле 19 грн за литр
16:45
Зеленский считает, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства
16:25
JSW Steel приостановила работу своих заводов в Америке
16:12
Раде предложили отложить введение новых правил финмониторинга
15:57
Цены на нефть достигли минимума с начала века
15:37
Еврокомиссия объявила о выделении Украине 1,2 млрд евро – Зеленский
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!