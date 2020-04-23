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Цены на нефть отыгрывают падение

23.04.20 09:39
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Цены на нефть продолжают расти в четверг за счет признаков того, что производители сокращают добычу, чтобы справиться с падением спроса на топливо на фоне тяжелых последствий вспышки коронавируса для мировой экономики, передает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent прибавили около 10% до 22,43 долл. за баррель к 8.01 по киевскому времени, фьючерсы на WTI выросли на 11,6% до 15,38 долл. за баррель.

Цены на нефть в среду опустились ниже 16 долл. за баррель, достигнув минимума с 1999 года, из-за перенасыщения рынка и обвала спроса на фоне экономических последствий пандемии.

Хотя группа ОПЕК+ ранее в апреле договорилась о сокращении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки начиная с мая, производители уже думают над дальнейшими шагами.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 17 апреля, выросли на 15 миллионов баррелей до 518,6 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

МинПром

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