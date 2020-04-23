Метинвест передал партию медицинских масок в киевскую больницу №17 Группа Метинвест передала медперсоналу Киевской городской клинической больнице №17 партию эффективных медицинских масок.



Как сообщается на странице группы в Facebook, обеспечить медиков средствами индивидуальной защиты помог китайский партнер Метинвеста – группа SDM.



"Поддержать врачей может каждый. Начать можно со слов благодарности им и всем, кто помогает победить болезнь", - говорится в сообщении.



Напомним, Метинвест предпринимает все необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса на своих предприятиях: сотрудники обеспечены личными средствами защиты и дезинфекции, постоянно проводится дополнительная обработка помещений и транспорта.



Группа активно участвует в работе региональных антикризисных штабов по борьбе с коронавирусом: помогает городским медицинским учреждениям с поставками необходимых средств защиты и с обеспечением кислородом, проводит дезинфекцию улиц и остановок, предоставляет продуктовые наборы ветеранам производства.



Ранее Фонд Рината Ахметова совместно с группой Метинвест уже передал в Донецкую, Запорожскую и Днепропетровскую области 160 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. В целом Фонд закупил для страны 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Кроме того, Фонд Рината Ахметова закупил и передал МОЗ аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы. Фонд также приобрел средства индивидуальной защиты для украинских медиков: уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, многослойные респираторы, защитные маски и очки. Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных Фондом во все области страны по проекту "200 скорых для Украины". Фонд Рината Ахметова также закупает анализаторы проб на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для них.



МинПром



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