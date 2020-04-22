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Нефтегазовая промышленность США может рассчитывать на Трампа

22.04.20 17:46 , Интерфакс Украина
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Администрация США не допустит падения американской нефтегазовой промышленности, заверил в интервью телеканалу Newsmax министр энергетики Дэн Бруйетт.

"Президент четко сказал, что использует любые меры, которые находятся в его распоряжении как президента США для защиты наших энергопроизводителей", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, не приведут ли действия России и стран ОПЕК к тому, что цены на нефть будут снижены настолько, что американские производители будут вынуждены уйти с рынка, вследствие чего США потеряют свою энергетическую независимость.

Д.Бруйетт отметил, что энергетическая промышленность имеет критически важное значение для американской экономики, поскольку в этом секторе занято 11 млн человек.

По его словам, низкие цены на газ хороши для потребителей, но отрицательные цены на нефть угрожают американским НК - и падения этой промышленности допустить нельзя.

"Важно, чтобы эти компании оставались прибыльными в период пандемии, поскольку, когда мы преодолеем ее, мы сможем радоваться невероятному экономическому росту, который, как мы ожидаем, наступит, и эти компании будут его частью", - констатировал министр.

МинПром

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