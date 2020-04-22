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После карантина 30% сотрудников будут работать удаленно

22.04.20 17:25 , Экономическая правда
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Чем дольше длится карантин, тем больше вероятность, что белые воротнички не захотят возвращаться в офис - особенно представители креативных и творческих специальностей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией DC Evolution.

"Скорее всего, до 30% сотрудников останутся работать удаленно. Они почувствовали, насколько это удобно и выгодно - не нужно тратить деньги на поездки в офис, бесчисленное количество кофе в стаканчиках и еду из кафе, а главное, освобождается время, которое раньше шел на дорогу, а теперь можно использовать для более полезных занятий", - отмечает управляющий партнер UTG Offices Владимир Гелюта.

"Что в перспективе сделает менеджмент в такой ситуации? Он сократит свои площади, оставив только определенные службы, которые не могут не находиться в офисе. Безусловно, каждый сотрудник хочет и умеет результативно работать удаленно: все мы любим прокрастинировать и особенно хорошо делаем это именно дома, где нет надзора и легко найти отмазки для своей совести", - добавил CEO и управляющий партнер девелоперской компании DC Evolution Андрей Рыжиков.

Отмечается, что рынок офисной недвижимости ждет переформатирование.

"Я думаю, появятся новые форматы, так как в open space уже не очень хочется сидеть - это серьезный психологический момент. Поэтому наверное open space будут перерабатываться в пространства с большим количеством отдельных зон и отдельных кабинетов", - добавил В.Гелюта.

МинПром

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