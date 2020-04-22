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Зеленский считает, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства

22.04.20 16:45 , Интерфакс Украина
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у экс-президента Грузии Михеила Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины и предложил ему поделиться своими идеями с Кабинетом министров и Верховной Радой Украины, отмечают в Офисе президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и пообщался о его видении возможной помощи в развитии Украины. Михаил Саакашвили известен на международной арене и уже показал опыт успешного внедрения реформ. Президент Зеленский считает, что у господина Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своим видением и разработками с правительством и парламентом Украины", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса президента.

Ранее сегодня экс-губернатор Одесской области М.Саакашвили заявил, что В.Зеленский предложил ему стать вице-премьером правительства Украины по реформам.

Об этом он написал в Faceboo: "Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве".

МинПром

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