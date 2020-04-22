Раде предложили отложить введение новых правил финмониторинга Народные депутаты зарегистрировали 21 апреля в парламенте законопроект №3372 об отсрочке введения новых правил финансового мониторинга. Об этом сообщается на сайте парламента.



Авторами законодательной инициативы выступили первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк (фракция "Голос") секретарь Комитета по вопросам бюджета Владимир Цабаль ("Голос"), первый заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко ("Голос"), первый заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Кира Рудик ("Голос"), депутаты от "Голоса" Леся Василенко и Галина Васильченко, председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев ("Слуга народа"), депутат из "Европейской солидарности" Нина Южанина и депутат из группы "Доверие" Олег Кулинич.



Я.Железняк на своей странице в Facebook отметил, что принятие этого законопроекта позволит отсрочить вступление в действие новых правил финансового мониторинга в связи с длительностью карантина в Украине.



"Во-первых, из-за карантинных ограничений в большинстве стран часть документов для выполнения новых требований финмониторинга просто невозможно получить вовремя. А вот нарушение сроков может стоить, по оценкам предпринимателей, по меньшей мере несколько сотен тысяч гривень штрафов. Во-вторых, отсрочка даст возможность закончить подготовку всех подзаконных актов, а бизнесу – перенастроить свои процессы под новые требования", – пояснил депутат.



Кроме того, по его словам, новые правила могут усложнить работу волонтерских организаций, поскольку больше донейтов, например, через платежные системы, будут подпадать под финмониторинг и могут быть заблокированы.



"Это может создать риск для работы многочисленных волонтерских организаций, в частности тех, которые помогают больницам в борьбе с коронавирусом", – отметил Я.Железняк.



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