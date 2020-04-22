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Еврокомиссия объявила о выделении Украине 1,2 млрд евро – Зеленский

22.04.20 15:37 , Интерфакс Украина
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Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1,2 млрд евро поддержки во время пандемии Covid-19, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Это беспрецедентная по объему макрофинансовая помощь. Решение ЕС – это не только проявление солидарности в трудные времена. Это свидетельство, что Украина не ошиблась, сделав европейский выбор. Ведь настоящие друзья познаются в беде", - цитирует В.Зеленского пресс-служба главы государства.

В сообщении отмечается, что средства ЕС помогут гарантировать макроэкономическую стабильность Украины.

"Благодаря такой поддержке государство сможет освободить дополнительные ресурсы для защиты граждан и смягчения негативных последствий пандемии для людей", - говорится в сообщении.

Предложение Еврокомиссии в дальнейшем должны одобрить Европарламент и Совет ЕС.

"Еврокомиссия рассчитывает на быстрое одобрение, учитывая актуальность проблемы. Как только это произойдет, первый транш может быть выделен как можно быстрее без дополнительных условий. Второй транш может быть предоставлен после выполнения согласованного с ЕС перечня индикаторов уже в четвертом квартале 2020 года или первой половине 2021 года. Как и в случае с обычной макрофинансовой помощью ЕС, транши будут зависеть также от удовлетворительного прогресса страны-партнера в выполнении программы МВФ и использовании средств фонда", - указали в пресс-службе президента Украины.

МинПром

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