Цены на нефть достигли минимума с начала века Цены на нефть в среду опустились ниже 16 долл. за баррель, достигнув минимума с 1999 года, из-за перенасыщения рынка и обвала спроса на фоне экономических последствий пандемии коронавируса, передает Reuters.



Профицит сырья начал расти после того, как группе ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией не удалось продлить соглашение о сокращении добычи в марте. В апреле группа согласовала новый пакт, но карантинные меры по сдерживанию пандемии привели к резкому сокращению спроса на топливо.



Фьючерсы на нефть марки Brent, упавшие на 24% на предыдущей сессии, достигли отметки $15,98 за баррель, минимума с июня 1999 года. К 12:10 по киевскому времени Brent торговалась на отметке 18,93 долл. Фьючерсы на WTI упали на 3,4% до 11,18 долл.



“Будьте готовы к новым сюрпризам на этом сломанном рынке нефти”, - сказал Бьорнар Тонхауген из Rystad Energy, добавив, что цены могут опуститься до беспрецедентных уровней, потому что хранилищ просто не хватит, если не произойдет дальнейшее снижение объемов производства.



Запасы нефти в США выросли на 13,2 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 17 апреля, сообщил Американский институт нефти во вторник. Аналитики прогнозировали рост на 13,1 миллиона баррелей.



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