Мечел получил отсрочку от госбанков по уплате долга Российская горно-металлургическая компания Мечел договорилась с госбанками об отсрочке долговых обязательств на 10 лет в обмен на продажу своего флагманского проекта бизнесмену Альберту Авдоляну, за счет которой погасит часть долга, сообщил в среду Мечел.



В рамках комплексной сделки Мечел продаст 51% в Эльгинском угольном проекте компании Авдоляна за 89 миллиардов рублей и потратит вырученные средства на погашение долга перед основными кредиторами - Газпромбанком и ВТБ пропорционально их долям.



Покупатель Эльги - А-Проперти также погасил долг Мечела перед ВЭБ на сумму 107 млн долл.



Мечел заключил соглашение с ВТБ и Газпромбанком о реструктуризации и переносе погашения основного тела долга на 7 лет до марта 2027 года с возможностью продления еще на три года, говорится в сообщении.



Общая сумма реструктурированных обязательств перед Газпромбанком и ВТБ после погашения части долга за счет средств, полученных от продажи Эльгинского угольного комплекса, составит 237 миллиардов рублей.



А-Проперти Авдоляна ранее также договорилась о выкупе доли Газпромбанка в Эльге за 45 миллиардов рублей, таким образом компания потратит на покупку проекта с учетом погашения долга перед ВЭБ около 142 миллиардов рублей. Для этого будут использованы деньги акционеров и займы консорциума российских банков, сообщила компания.



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