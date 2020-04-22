Кабмин проконтролирует цены на социально важные товары Кабинет министров на заседании в среду, 22 апреля, одобрил введение контроля розничных цен на социально значимые товары, сообщает БизнесЦензор. Проект соответствующего решения представил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.



По словам министра, проектом решения предлагается утвердить перечень из 48 наименований товаров, которые имеют значительную социальную значимость, а также товары противоэпидемического назначения, плюс порядок декларирования розничных цен на эти товары.



В ходе обсуждения проекта постановления было принято решение дополнительно внести в список ряд медицинских препаратов, которые входят в протоколы лечения коронавирусной болезни. Минздрав должен уточнить этот перечень в течение одного дня.



Как сообщалось, ранее И.Петрашко анонсировал введение регулирования цен на 10 наименований продовольственных товаров, в том числе на муку, сахар, макаронные изделия, молоко, хлеб, мясо птицы, яйца, гречку, сливочное масло.



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