Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ФГИУ решил передать 6 ТЭЦ под управление Нафтогаза

22.04.20 14:44 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела о концентрации в виде приобретения НАК "Нафтогаз Украины" контроля над шести ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению речь идет о передаче Фондом госимущества в управление "Нафтогаза" имущественного комплекса ГП "Северодонецкая ТЭЦ", а также корпоративных прав АО "Одесская ТЭЦ", АО "Криворожская теплоцентраль", АО "Херсонская теплоэлектроцентраль", АО "Николаевская теплоэлектроцентраль", АО "Днепровская теплоэлектроцентраль".

АМКУ отмечает, что все указанные ТЭЦ являются объектами естественной монополии, тарифы на производство тепловой и электрической энергии на них устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

При этом Комитет обращает внимание, что сырьем для производства тепловой и электрической энергии на этих ТЭС является природный газ, но действие возложенных на "Нафтогаз" специальных обязанностей по поставке газа для теплокоммунэнерго истекает 1 мая.

"Подытоживая изложенное, имеющаяся в материалах заявлений информация дает основания полагать, что указанные концентрации, которые по форме представляет собой вертикальную интеграцию субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность на рынке сырья и готовой продукции, могут, при определенных условиях, привести к существенному ограничению конкуренции на рынках тепловой и электрической энергии", – сказано в сообщении.

В связи с этим АМКУ начал сбор информации по вопросам этих концентраций. 

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:18
Кабмин проконтролирует цены на социально важные товары
15:11
Мечел получил отсрочку от госбанков по уплате долга
15:02
Всемирный банк ожидает падения денежных переводов на 20%
14:57
Украина увеличила экспорт зерновых
14:28
Минфин хочет забрать в госбюджет 95% чистой прибыли Нафтогаза и 75% – ПриватБанка
14:12
В Раду подан законопроект об ускорении сертификации Укрэнерго по модели ISO
13:54
Китай увеличит мощности по выпуску плоского проката
13:43
Мечел продал Эльгу за 89 млрд рублей
13:20
Карантин в Украине продлен до 11 мая
12:54
Высокие портовые сборы негативно влияют на экономику
12:47
Шмыгаль обеспечит работой 500 тыс. человек с зарплатой 8 тыс. грн
12:31
МВФ даст Украине 8 млрд долл. после принятия антиколомойского закона
12:24
ВВП Украины в 2020 году может упасть на 10% - мнение
12:12
МЭА торопит ОПЕК+ с сокращением добычи нефти
11:55
Нефтетранспортная система Украины не способна хранить нефть
11:43
Профсоюзы требуют ужесточить ограничения на импорт стальной продукции в ЕС
11:28
В ООН заявили об угрозе голода из-за пандемии
10:56
В марте Китай сократил производство меди
10:49
Украинские металлурги снизили объемы экспорта
10:33
В Украине выросло потребление металлопроката
21.04.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!