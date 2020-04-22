Минфин хочет забрать в госбюджет 95% чистой прибыли Нафтогаза и 75% – ПриватБанка Министерство финансов Украины предлагает установить базовый норматив отчисления части прибыли в государственный бюджет, которая направляется для выплаты дивидендов за 2019 год, для ПриватБанка на уровне 75% и для НАК "Нафтогаз Украины" на уровне 95%, сообщил глава Минфина Сергей Марченко.



"Предлагается установить базовый норматив для ПАО ПриватБанк на уровне 75%, для НАК "Нафтогаз" - на уровне 95%", - сказал С.Марченко в ходе правительственного заседания в среду.



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