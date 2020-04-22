В Раду подан законопроект об ускорении сертификации Укрэнерго по модели ISO Верховной Раде Украины предложат внести изменения в закон "О рынке электроэнергии", которые позволят сертифицировать оператора системы передачи (ОСП) "Укрэнерго" по модели ISO (Independent System Operator).



Зарегистрированный 21 апреля законопроект №3364 за авторством четырех депутатов от фракции "Слуга народа" предусматривает расширение ч.3 ст.32 закона, согласно которой ОСП сможет быть не только собственник системы передачи, но и субъект хозяйствования, которому переданы права на ее управление.



Авторы законопроекта напоминают, что сертификация поспособствует получению ОСП полноправного членства в ENTSO-E, получению доступа к механизмам финансирования проектов строительства межгосударственных соединений, направленных на синхронизацию ОЭС Украины с объединением европейских операторов, присоединению к механизму компенсации расходов, возникающих при трансграничной передаче э/э (ITC-механизм).



Документ также предусматривает возможность использования на протяжении 2020 года доходов "Укрэнерго" от распределения межгосударственного сечения на оплату производимой операторами ВИЭ "зеленой" электроэнергии и обеспечение текущей операционной деятельности НЭК.



В частности, "Укрэнерго" обяжут направлять 70% имеющихся по состоянию на 1 апреля у компании средств от продажи сечения ГП "Гарантированный покупатель", который первую половину из них направит НАЭК "Энергоатом", вторую половину – "зеленым" производителям.



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