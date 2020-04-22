Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Китай увеличит мощности по выпуску плоского проката

22.04.20 13:54 , Steelland
печать
размер текста:

Китай планирует ввести в эксплуатацию более 50 миллионов тонн в год новых мощностей для горячей прокатки стали в течение следующих двух лет, несмотря на давление на цены на плоский прокат, вызванное спадом производства у основных потребителей, по оценкам S & P Global Platts в среду.

По оценкам Platts, в этом году Китай введет в эксплуатацию 10 новых станов горячей прокатки листовой стали с общей производственной мощностью 22,6 миллиона тонн в год, и еще восемь сортовых станов общей мощностью 28,2 миллиона тонн в год.

Новые станы в Китае появятся после того как в 2019 году было введено в строй 26,5 миллиона тонн прокатных мощностей. Это означает, что в течение трехлетнего периода Китай добавит 77,3 миллиона тонн в год новых мощностей по производству стали.

По оценкам Platts, спрос на плоский прокат со стороны обрабатывающей промышленности будет оставаться низким в течение большей части 2020 года, причем особенно сильно от коронавируса пострадает автомобильный сектор.

По данным Национального бюро статистики, в Китае объем производства горячекатаного проката средней ширины увеличился на 11% в годовом исчислении до 39,85 миллиона тонн в январе-марте. Это произошло несмотря на то, что Китай большую часть квартала находился в изоляции из-за вспышки COVID-19.

Спрос сократился и за пределами Китая с конца марта, поскольку во многих странах все чаще вводились ограничения. Китайские заводы были вынуждены сокращать экспортные предложения с начала апреля, несмотря на улучшение на внутреннем рынке.

В Platts считают, что ситуация с избыточным предложением, вероятно, сохранится на рынке горячекатаной стали в Китае в течение большей части этого года, учитывая рост производственных мощностей и снижение производственной активности.

По данным Platts, внутренняя маржа производителей горячекатаной стали была ниже уровня безубыточности в течение большей части апреля, но с середины месяца восстановилась и достигла недавнего максимума в 23,69 доллара на тонне.

Большинство заводов, которые строят новые прокатные станы, производят замену собственного чугуна и стали, либо закрывая существующие мощности, либо покупая квоты на чугун и сталь у других предприятий.

Теоретически, перестановки мощностей в Китае помогут сократить его объемы производства чугуна и стали, и, таким образом, общая мощность производства плоского проката и сортовой стали не увеличится.

Тем не менее, Platts рассчитывает, что чистое увеличение производственных мощностей в Китае составило 42 миллиона тонн в год в 2019 году и составит 15 миллионов тонн в год в 2020 году и 11 миллионов тонн в год в 2021 году.

В 2020 году Китай введет в эксплуатацию 92 миллиона тонн мощностей по производству стали в год, из которых около 42% будут поставляться на прокатные станы листовой стали, в то время как остаток будет приходиться на сортовой прокат.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:18
Кабмин проконтролирует цены на социально важные товары
15:11
Мечел получил отсрочку от госбанков по уплате долга
15:02
Всемирный банк ожидает падения денежных переводов на 20%
14:57
Украина увеличила экспорт зерновых
14:44
ФГИУ решил передать 6 ТЭЦ под управление Нафтогаза
14:28
Минфин хочет забрать в госбюджет 95% чистой прибыли Нафтогаза и 75% – ПриватБанка
14:12
В Раду подан законопроект об ускорении сертификации Укрэнерго по модели ISO
13:43
Мечел продал Эльгу за 89 млрд рублей
13:20
Карантин в Украине продлен до 11 мая
12:54
Высокие портовые сборы негативно влияют на экономику
12:47
Шмыгаль обеспечит работой 500 тыс. человек с зарплатой 8 тыс. грн
12:31
МВФ даст Украине 8 млрд долл. после принятия антиколомойского закона
12:24
ВВП Украины в 2020 году может упасть на 10% - мнение
12:12
МЭА торопит ОПЕК+ с сокращением добычи нефти
11:55
Нефтетранспортная система Украины не способна хранить нефть
11:43
Профсоюзы требуют ужесточить ограничения на импорт стальной продукции в ЕС
11:28
В ООН заявили об угрозе голода из-за пандемии
10:56
В марте Китай сократил производство меди
10:49
Украинские металлурги снизили объемы экспорта
10:33
В Украине выросло потребление металлопроката
21.04.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!