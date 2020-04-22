Карантин в Украине продлен до 11 мая Кабинет министров Украины продлил введенные в стране карантинные меры до 11 мая. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.



В частности, внесены изменения в ранее принятые акты правительства, которыми действие ранее введенных карантинных мер продлено с 24 апреля до 11 мая текущего года.



"При принятии решения мы опирались на моделирование аналитиков НАН Украины и данные Минздрава, которые свидетельствуют, что пик заболеваемости может наступить в начале мая", - написал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в социальной сети Facebook.



В то же время он отметил, что у правительства есть четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.



"Стартовую точку этого плана мы называем "День К". Для его начала есть два условия. Во-первых, если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5%. Во-вторых, больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50%", - добавил он.



Премьер отметил, что по расчетам правителства, "День К" должен наступить 12 мая.



"Также у нас есть важные задачи до сих пор, над которыми мы работаем: постепенно увеличиваем количество тестирований, улучшаем обеспечения больниц и медиков, вводим систему Е-контроля самоизоляцией как альтернативу обсервации и разрабатываем новые социальные стандарты. Это, прежде всего, ношение средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции и постоянная дезинфекция", - констатировал Д.Шмыгаль.



МинПром



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