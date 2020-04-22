Высокие портовые сборы негативно влияют на экономику

Текущий уровень портовых сборов негативно влияет на экономику. Такое мнение высказал народный депутат Украины Муса Магомедов.
"Отрасли, которые ориентированы на экспорт, ежегодно теряют около 2,3 млрд гривен. В результате уменьшаются потенциальные поступления в госбюджет", - сказал он.
М.Магомедов обратил внимание на то, что деньги, которые зарабатывают порты, не идут на их развитие, поскольку 90% доходной части просто изымается в бюджет.
"Важно понимать, что порты Украины – технологически отсталые, поэтому объективно не могут конкурировать с соседними морскими державами. Отсутствие децентрализации в вопросе определения уровня портовых сборов и сознательный отказ от делиберации способствует безынициативности руководства портов. Это проявляется в отношении повышения качества предоставляемых услуг и увеличения привлекательности вверенных объектов. Зарегулированность управления приводит к коррупции и взяточничеству. Подобная ситуация составляет угрозу для экономической и экологической безопасности Украины", - добавил он.
Нардеп выразил уверенность, что высокие портовые сборы вредят инвестиционному климату и международному имиджу Украины. "Их снижение – один из путей обеспечения реальной рыночной экономики. Напомню, что уменьшение портовых сборов два года назад на 20% позволило увеличить грузооборот в украинских портах на 21%, тем самым увеличив бюджетные пополнения. Дальнейшее их снижение окажет такой же эффект. При этом уровень портовых сборов будет оставаться выше общемирового", - отметил он.
М.Магомедов выразил уверенность, что решение проблемы портовых сборов вместе со снижением процента отчислений АМПУ в госбюджет снизит уровень коррупции среди чиновников портов. Также это увеличит уровень заинтересованности в оптимизации работы портов. Затем следует аккумулирование средств для модернизации портовой инфраструктуры. Кроме того, снижение портовых сборов на 20% с одновременным понижением нормы отчислений дивидендов в бюджет до 30%, позволит инвестировать в отечественные порты 1,5 млрд. грн ежегодно, а также запустит процесс децентрализации и делиберации на уровне АМПУ.
"Снижение портовых соборов – это то, что необходимо экономике в первую очередь. Следом нужно менять руководство портов и полностью реформировать их работу", - резюмировал народный депутат.