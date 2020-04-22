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Высокие портовые сборы негативно влияют на экономику

22.04.20 12:54
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Текущий уровень портовых сборов негативно влияет на экономику. Такое мнение высказал народный депутат Украины Муса Магомедов.

"Отрасли, которые ориентированы на экспорт, ежегодно теряют около 2,3 млрд гривен. В результате уменьшаются потенциальные поступления в госбюджет", - сказал он.

М.Магомедов обратил внимание на то, что деньги, которые зарабатывают порты, не идут на их развитие, поскольку 90% доходной части просто изымается в бюджет.

"Важно понимать, что порты Украины – технологически отсталые, поэтому объективно не могут конкурировать с соседними морскими державами. Отсутствие децентрализации в вопросе определения уровня портовых сборов и сознательный отказ от делиберации способствует безынициативности руководства портов. Это проявляется в отношении повышения качества предоставляемых услуг и увеличения привлекательности вверенных объектов. Зарегулированность управления приводит к коррупции и взяточничеству. Подобная ситуация составляет угрозу для экономической и экологической безопасности Украины", - добавил он.

Нардеп выразил уверенность, что высокие портовые сборы вредят инвестиционному климату и международному имиджу Украины. "Их снижение – один из путей обеспечения реальной рыночной экономики. Напомню, что уменьшение портовых сборов два года назад на 20% позволило увеличить грузооборот в украинских портах на 21%, тем самым увеличив бюджетные пополнения. Дальнейшее их снижение окажет такой же эффект. При этом уровень портовых сборов будет оставаться выше общемирового", - отметил он.

М.Магомедов выразил уверенность, что решение проблемы портовых сборов вместе со снижением процента отчислений АМПУ в госбюджет снизит уровень коррупции среди чиновников портов. Также это увеличит уровень заинтересованности в оптимизации работы портов. Затем следует аккумулирование средств для модернизации портовой инфраструктуры. Кроме того, снижение портовых сборов на 20% с одновременным понижением нормы отчислений дивидендов в бюджет до 30%, позволит инвестировать в отечественные порты 1,5 млрд. грн ежегодно, а также запустит процесс децентрализации и делиберации на уровне АМПУ.

"Снижение портовых соборов – это то, что необходимо экономике в первую очередь. Следом нужно менять руководство портов и полностью реформировать их работу", - резюмировал народный депутат.

МинПром

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