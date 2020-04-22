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Шмыгаль обеспечит работой 500 тыс. человек с зарплатой 8 тыс. грн

22.04.20 12:47 , РБК Украина
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Кабинет министров с целью преодоления последствий введенного карантина планирует создать около 500 тыс новых рабочих мест со средней зарплатой 6-8 тыс. грн в месяц. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью РБК-Украина.

"500 тысяч рабочих мест, которые я упоминал, которые мы хотим создать, они очень простые и в то же время они дадут возможность человеку месяц-два-три продержаться в условиях существующих ограничений. То есть зарабатывать, а не ждать, что государство выплатит какие-то мизерные средства. Работать в социальной сфере, коммунальной сфере, бюджетной, или в сферах с небольшой заработной платой, но продержаться", – отметил глава Кабмина.

По словам главы правительства, в это число входят и примерно 170 тыс. человек, которых планируется занять на строительстве дорожной инфраструктуры.

"По нашим расчетам, это около 170 тысяч рабочих мест только в сфере дорожного строительства, которое будет уже в этом году. Конечно, там уже много людей работает, но, по расчетам дорожников, при вложении 80 миллиардов гривен в эту сферу – это дополнительно 20 тысяч дополнительных основных рабочих мест. Это только в этой сфере, а еще около 150 тысяч сопутствующих", – сказал премьер.

Глава правительства уточнил, что речь идет о создании "недорогих" рабочих мест с зарплатой около 6-8 тыс. грн.

"Могу сказать условно, пока мы еще считаем, но сумма колеблется 6000-8000 грн. То есть это простая работа, на которую человек сможет прийти устроиться, и на следующий день уже ее получить. Ну, например, класть брусчатку или озеленителем, и так далее", – отметил Д.Шмыгаль.

По оценке Кабинета министров, в Украине за время карантина потеряли работу около 2 млн человек. 

МинПром

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