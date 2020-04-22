МВФ даст Украине 8 млрд долл. после принятия антиколомойского закона Международный валютный фонд (МВФ) подтверждает свое намерение выделить Украине 8 млрд долл, если будет принят так называемый антиколомойский закон. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина.



По словам премьера, первый транш в сумме 2 млрд долл. поступит прямо в бюджет Украины для поддержки борьбы с коронавирусом.



"Пока единственный барьер – это принятие так называемого банковского закона. Надеюсь, что за неделю-полторы этот барьер будет преодолен", – отметил глава правительства.



Д.Шмыгаль отметил, что сотрудничество с МВФ – это вопрос доверия международных инвесторов.



"Если мы не идем на сотрудничество с МВФ, это будет означать плохой сигнал для всех. Это, скорее всего, повлечет отток из украинских ценных бумаг, резкие колебания на курсовом рынке, на рынке капиталов, пошатнет банковскую систему. Пережить-то мы переживем, но вопрос – как переживем. И самое главное, сколько времени экономика будет восстанавливаться”, – сказал он.



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