Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ВВП Украины в 2020 году может упасть на 10% - мнение

22.04.20 12:24
печать
размер текста:

Президент торгово-промышленного холдинга UBC Group Игорь Гуменный прогнозирует спад ВВП Украины в 2020 году на 10% по оптимистическому сценарию.

"По прогнозу МВФ, ВВП Украины упадет на 7,7%. Тоже оптимистичный прогноз. Я думаю, падение будет больше. Минимум 10%", - написал президент UBC Group в колонке агентства "Интерфакс-Украина".

Он пояснил, что в целях борьбы с коронавирусом Украина увеличила дефицит бюджета более чем в три раза - до 298,4 млрд грн, с 2,1% ВВП до 7,5% ВВП.

"К кризису мы подошли в хорошей форме. На 1 января 2020 года соотношение госдолга к ВВП составляло около 50%", - заметил Гуменный.

В то же время в Украине за время карантина работу потеряли от 1 млн до 1,3 млн украинцев, не считая вернувшихся трудовых мигрантов. Со ссылкой на данные Торгово-промышленной палаты Украины Гуменный сообщил, что количество безработных в Украине за первые две недели карантина выросло на 500-700 тыс., за следующие две недели в апреле еще на 500−600 тыс. человек – примерно до 2,5-2,8 млн человек.

Вслед за ростом безработицы Гуменный прогнозирует падение потребительского спроса в Украине, глубина которого увеличится за счет прекращения теневой деятельности. "Услуги, рестораны, туризм на 50% в тени. Доходы работников теневого сектора также не поддержат розничный товарооборот", - отметил Гуменный.

Он указал, что многие продажи и услуги носят сезонный характер и, по его оценкам, не восстановятся в третьем и четвертом кварталах. "Сезонные продажи товаров импульсивного спроса не перейдут во второе полугодие. К примеру, потребность выпить прохладительный напиток нельзя перенести на потом", - пояснил президент UBC Group.

Среди положительных моментов, которые будут способствовать восстановлению украинской экономики во втором полугодии и послужат хорошей основой для роста в 2021 году, Гуменный выделил сохранение значительных ежегодных инвестиций трудовых мигрантов, стабильность цен на сельхозпродукцию, поддержка потребительского спроса за счет закрытия границ.

По его прогнозам, первых послаблений карантинных ограничений в Украине следует ожидать после 15 мая. "Учитывая опыт Китая (карантин в Ухане сняли 8 апреля), рестораны у нас откроются на второй неделе июня. Но даже в июне, думаю, мы не будем знать, как будет развиваться ситуация в сентябре. Пока не будет вакцины или лекарства против коронавируса, мы будем жить, постоянно приспосабливаясь или оглядываясь на возможный новый всплеск пандемии. Этот вирус поменяет наш стиль жизни", - отмечает Гуменный.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:31
МВФ даст Украине 8 млрд долл. после принятия антиколомойского закона
12:12
МЭА торопит ОПЕК+ с сокращением добычи нефти
11:55
Нефтетранспортная система Украины не способна хранить нефть
11:43
Профсоюзы требуют ужесточить ограничения на импорт стальной продукции в ЕС
11:28
В ООН заявили об угрозе голода из-за пандемии
10:56
В марте Китай сократил производство меди
10:49
Украинские металлурги снизили объемы экспорта
10:33
В Украине выросло потребление металлопроката
10:07
Недельное производство стали в США упало почти на треть
09:57
Еврокомиссар по торговле ЕС заявил пересмотре квот на импорт стали
09:25
Vale сократила план по добыче руды на текущий год
08:58
Италия выделит еще 50 млрд евро на поддержку экономики
08:06
Цены на нефть марки Brent опустились ниже отметки 20 долл/барр
21.04.20
17:55
НБУ выдал 7 банкам 963 млн грн
17:46
Ferrexpo в два раза сократит выплату дивидендов
17:22
По всей Украине дешевеет автогаз
16:45
Укрзализныця готовится перейти на 4-дневку
16:29
На Кабмин подали иск в суд за решение о закрытии границ
16:06
Почти половина украинцев не имеют никаких сбережений
15:43
Укрзализныця хочет развиваться за счет денег Газпрома
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!