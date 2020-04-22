МЭА торопит ОПЕК+ с сокращением добычи нефти Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало страны ОПЕК+ начать сокращать добычу как можно быстрее, а также рассмотреть углубление этих сокращений.



"Мы продолжаем видеть необычайные потрясения на рынках нефти в этот "черный апрель" для промышленности. Сокращение предложения ОПЕК+ является солидным началом (для балансировки рынка - ИФ), но недостаточным для немедленного восстановления баланса рынка из-за масштабов падения спроса", – пишет глава МЭА Фатих Бироль в своем твиттере.



В связи с этим у МЭА есть три предложения для ОПЕК+. Во-первых, тем странам, которые приняли недавние решения о сокращении производства, следует действовать как можно скорее, а также рассмотреть еще более глубокие сокращения. Во-вторых, финансовым органам власти стран следует рассмотреть вопрос о принятии мер по предотвращению колебаний рыночных показателей. В-третьих, МЭА предлагает странам со стратегическими резервами нефти помочь вывести излишки баррелей с рынка.



Ранее страны ОПЕК+ договорились снизить добычу и призвать основных производителей, не входящих в альянс, помочь стабилизировать сырьевой рынок. Для России и Саудовской Аравии квота по снижению составит 11 млн баррелей в сутки (б/с). Для остальных стран ОПЕК+ снижение будут отсчитывать от объема добычи в октябре 2018 года. В мае-июне они должны сократить добычу на 9,7 млн б/с, в с июля до конца 2020 года – на 7,7 млн б/с, после этого до мая 2022 года – на 5,7 млн б/с.



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