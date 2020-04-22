Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

МЭА торопит ОПЕК+ с сокращением добычи нефти

22.04.20 12:12 , Интерфакс Украина
печать
размер текста:

Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало страны ОПЕК+ начать сокращать добычу как можно быстрее, а также рассмотреть углубление этих сокращений.

"Мы продолжаем видеть необычайные потрясения на рынках нефти в этот "черный апрель" для промышленности. Сокращение предложения ОПЕК+ является солидным началом (для балансировки рынка - ИФ), но недостаточным для немедленного восстановления баланса рынка из-за масштабов падения спроса", – пишет глава МЭА Фатих Бироль в своем твиттере.

В связи с этим у МЭА есть три предложения для ОПЕК+. Во-первых, тем странам, которые приняли недавние решения о сокращении производства, следует действовать как можно скорее, а также рассмотреть еще более глубокие сокращения. Во-вторых, финансовым органам власти стран следует рассмотреть вопрос о принятии мер по предотвращению колебаний рыночных показателей. В-третьих, МЭА предлагает странам со стратегическими резервами нефти помочь вывести излишки баррелей с рынка.

Ранее страны ОПЕК+ договорились снизить добычу и призвать основных производителей, не входящих в альянс, помочь стабилизировать сырьевой рынок. Для России и Саудовской Аравии квота по снижению составит 11 млн баррелей в сутки (б/с). Для остальных стран ОПЕК+ снижение будут отсчитывать от объема добычи в октябре 2018 года. В мае-июне они должны сократить добычу на 9,7 млн б/с, в с июля до конца 2020 года – на 7,7 млн б/с, после этого до мая 2022 года – на 5,7 млн б/с.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:31
МВФ даст Украине 8 млрд долл. после принятия антиколомойского закона
12:24
ВВП Украины в 2020 году может упасть на 10% - мнение
11:55
Нефтетранспортная система Украины не способна хранить нефть
11:43
Профсоюзы требуют ужесточить ограничения на импорт стальной продукции в ЕС
11:28
В ООН заявили об угрозе голода из-за пандемии
10:56
В марте Китай сократил производство меди
10:49
Украинские металлурги снизили объемы экспорта
10:33
В Украине выросло потребление металлопроката
10:07
Недельное производство стали в США упало почти на треть
09:57
Еврокомиссар по торговле ЕС заявил пересмотре квот на импорт стали
09:25
Vale сократила план по добыче руды на текущий год
08:58
Италия выделит еще 50 млрд евро на поддержку экономики
08:06
Цены на нефть марки Brent опустились ниже отметки 20 долл/барр
21.04.20
17:55
НБУ выдал 7 банкам 963 млн грн
17:46
Ferrexpo в два раза сократит выплату дивидендов
17:22
По всей Украине дешевеет автогаз
16:45
Укрзализныця готовится перейти на 4-дневку
16:29
На Кабмин подали иск в суд за решение о закрытии границ
16:06
Почти половина украинцев не имеют никаких сбережений
15:43
Укрзализныця хочет развиваться за счет денег Газпрома
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!