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Нефтетранспортная система Украины не способна хранить нефть

22.04.20 11:55 , Интерфакс Украина
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Технические возможности нефтетранспортной системы (НТС) Украины не предусматривают возможности предоставления услуг по хранению нефти, отмечает оператор нефтетранспортной системы Украины АО "Укртранснафта" (УТН).

"Все технологическое оборудование нефтетранспортной системы (трубопроводы, резервуарные парки, нефтеперекачивающей станции) было спроектировано и построено исходя из ее основного производственного задания – обеспечивать надежную и бесперебойную транспортировку нефти", – подчеркнули в пресс-службе компании в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Кроме того, возможности хранения нефти для иностранных компаний на территории Украины не урегулированы на законодательном уровне. Так, согласно нормативно-правовым актам, нефть импортного происхождения может находиться на территории Украины только в двух режимах – импорт и транзит, отметили в УТН.

Как сообщалось, ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" на фоне падения некоторых цен на нефть до отрицательного уровня высказал идею использования украинских мощностей для предоставления нефтедобывающим странам услуг по хранению нефти.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты", 100% акций которой принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн.

МинПром

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