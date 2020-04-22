Профсоюзы требуют ужесточить ограничения на импорт стальной продукции в ЕС Европейская федерация профсоюзов IndustriAll Europe призвала Европейскую комиссию ужесточить ограничения на импорт стальной продукции в ЕС, чтобы предотвратить проникновение на региональный рынок дешевого проката из-за рубежа и снизить давление на местных производителей.



По данным IndustriALL, из-за карантинных мер, введенных с целью борьбы с коронавирусом, новые заказы на стальную продукцию в европейских странах упали на 70-75%, а производство стали сократилось на 50%. Сотрудники многих металлургических предприятий отправлены в отпуск без содержания или переведены на неполный рабочий день.



В то же время в ряде других стран мира, отмечают профсоюзники, производство стальной продукции практически не уменьшилось. Некоторые компании складируют непроданную продукцию, которая может хлынуть на европейский рынок после завершения жесткого карантина.



В связи с этим IndustriAll Europe выступает за снижение квот на импорт стальной продукции в ЕС на 75% уже во втором квартале текущего года с продлением этого ограничения на третий квартал. Ранее с аналогичным предложением выступала европейская металлургическая ассоциация Eurofer, а ее поддержал Европарламент.



По данным Eurofer, в феврале 2020 г. в страны ЕС было поставлено из-за рубежа 553,5 тыс. т горячекатаного проката, на 11% меньше, чем в тот же период прошлого года. Но только за первые две недели апреля импорт достиг 283 тыс. т. Крупнейшим экспортером горячекатаного проката в ЕС является в текущем году Россия.



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