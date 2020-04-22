Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украинские металлурги снизили объемы экспорта

22.04.20 10:49
печать
размер текста:

По данным ОП "Укрметаллургпром", в первом квартале 2020 г. украинскими металлургическими предприятиями произведено 4,62 млн т металлопроката (101,8% относительно аналогичного периода 2019 г.), из которых, по информации ООО "ЕТР-Спектр", экспортировано порядка 3,96 млн тонн, или 85,6%. Об этом говорится в информации "Укрметаллргпрома".

В аналогичном периоде 2019 г. доля экспорта составила 89,7% (4,07 млн т при общем производстве металлопроката 4,54 млн т).

На долю полуфабрикатов в экспортных поставках за три месяца 2020 г. пришлось 51,89%, что существенно превышает показатель периода январь-март 2019 г. (44,90%). Удельный вес плоского проката в экспортных поставках за три месяца 2020 г. заметно ниже показателя аналогичного периода 2019 г. (30,31% и 34,36% соответственно). Такая же картина наблюдается и в отношении сортового проката — 17,80% за три месяца 2020 г. против 20,74% за три месяца 2019 г.

Основными экспортными рынками украинской металлопродукции за январь-март 2020 г., по данным ООО "ЕТР-Спектр", являются страны Европейского союза (29,3%), другие страны Европы (15,7%) и Африки (14,2%).

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:56
В марте Китай сократил производство меди
10:33
В Украине выросло потребление металлопроката
10:07
Недельное производство стали в США упало почти на треть
09:57
Еврокомиссар по торговле ЕС заявил пересмотре квот на импорт стали
09:25
Vale сократила план по добыче руды на текущий год
08:58
Италия выделит еще 50 млрд евро на поддержку экономики
08:06
Цены на нефть марки Brent опустились ниже отметки 20 долл/барр
21.04.20
17:55
НБУ выдал 7 банкам 963 млн грн
17:46
Ferrexpo в два раза сократит выплату дивидендов
17:22
По всей Украине дешевеет автогаз
16:45
Укрзализныця готовится перейти на 4-дневку
16:29
На Кабмин подали иск в суд за решение о закрытии границ
16:06
Почти половина украинцев не имеют никаких сбережений
15:43
Укрзализныця хочет развиваться за счет денег Газпрома
15:21
Целевые фонды штатов США могут опустеть после выплат пособий по безработице
15:01
В Кремле обвал цен на нефть назвали свистопляской и спекуляцией
14:44
Цена газа в Европе обвалилась до нового минимума
14:32
Власти в очередной раз откладывают проведение переписи населения
14:10
Tokyo Steel отказалась повышать цены на прокат
13:48
Gerdau восстанавливает выпуск проката в США
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!