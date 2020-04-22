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В Украине выросло потребление металлопроката

22.04.20 10:33
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За январь-март 2020 года внутренним потребителям поставлено 918,7 тыс. тонн металлопроката, из которых 255,7 тыс. тонн, или 27,8%, приходится на импорт. Об этом говорится в информации Объединения предприятий "Укрметаллургпром".

Как сообщается, за аналогичный период 2019 г. внутренний рынок потребил 764,1 тыс. т, из них 297,1 тыс. т, или 38,9%, импортировано.

Таким образом, за три месяца 2020 г. наблюдается повышение потребления металлопроката на внутреннем рынке относительно января-марта 2019 г. на 20,2% с одновременным снижением доли импортной составляющей на 11,1%.

Структура импорта за три месяца 2020 г., характеризуется заметным доминированием сортового проката над плоским (51,74% и 46,54% соответственно); в аналогичном периоде 2019 г. наблюдалось доминирование плоского проката над сортовым (соответственно, 56,14% и 39,08%).

МинПром

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