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Еврокомиссар по торговле ЕС заявил пересмотре квот на импорт стали

22.04.20 09:57
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Кризис может привести к огромным запасам стали, которые могут затем наводнить Европейский Союз, когда спрос восстановится, заявил во вторник глава торгового совета ЕС, передает Reuters.

В 2018 году ЕС ввел гарантии для контроля над импортом стали, чтобы защитить европейских производителей после того, как Вашингтон установил 25% -ные тарифы на сталь, которые закрыли рынок США для многих экспортеров.

Квоты на 26 марок стали, включая нержавеющую, были установлены в среднем по импорту в 2015-2017 годах плюс 5%, при этом в прошлом году рост составил 3%. Импорт за пределы квот облагается 25% пошлиной.

Комиссар ЕС по торговле Фил Хоган заявил во вторник, что корректировка на этот год состоится к 1 июля, как и планировалось. Первоначально Комиссия предусматривала дальнейшее увеличение квот на 5%, хотя это и подлежит пересмотру.

По словам Хогана, многие законодатели и страны ЕС выразили обеспокоенность по поводу возможного накопления стали, особенно в Китае, и того, что произойдет с этими запасами, когда ограничения будут сняты.

"Мы рассматриваем пересмотр стальных квот в этом контексте", - сказал он членам Европарламента на видеосессии.

МинПром

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