Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Vale сократила план по добыче руды на текущий год

22.04.20 09:25 , Металлоснабжение с сбыт
печать
размер текста:

Бразильская горнодобывающая корпорация Vale, крупнейший в мире производитель железорудного сырья, сообщила о снижении плана на текущий год.

Если ранее она рассчитывала получить в 2020 г. 340-355 млн. т рудной мелочи и 44 млн. окатышей, то теперь эти показатели уменьшены до соответственно 310-330 млн. т и 35-40 млн. т.

Компания объясняет спад ужесточением требований к состоянию дамб хвостохранилищ, резко неблагоприятными погодными условиями в начале года, а также незапланированными ремонтами. Кроме того, некоторые предприятия компании были вынуждены сократить производство из-за карантинных мероприятий в Бразилии.

В первом квартале 2020 г. Vale произвела 59,6 млн. т концентрата, что на 18% меньше, чем в том же периоде прошлого года, и на 24% меньше, чем в четвертом квартале 2019 г. Выпуск окатышей упал на 43% по сравнению с первым кварталом 2019 г. до 6,9 млн. т.

В третьем квартале Vale рассчитывает на рост вследствие увеличения загрузки ГОКа Brucutu, который сейчас работает на 40% мощности из-за проблем с хвостохранилищем и получения разрешения на возвращение в строй завода по выпуску окатышей Vargem Grande.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
08:58
Италия выделит еще 50 млрд евро на поддержку экономики
08:06
Цены на нефть марки Brent опустились ниже отметки 20 долл/барр
21.04.20
17:55
НБУ выдал 7 банкам 963 млн грн
17:46
Ferrexpo в два раза сократит выплату дивидендов
17:22
По всей Украине дешевеет автогаз
16:45
Укрзализныця готовится перейти на 4-дневку
16:29
На Кабмин подали иск в суд за решение о закрытии границ
16:06
Почти половина украинцев не имеют никаких сбережений
15:43
Укрзализныця хочет развиваться за счет денег Газпрома
15:21
Целевые фонды штатов США могут опустеть после выплат пособий по безработице
15:01
В Кремле обвал цен на нефть назвали свистопляской и спекуляцией
14:44
Цена газа в Европе обвалилась до нового минимума
14:32
Власти в очередной раз откладывают проведение переписи населения
14:10
Tokyo Steel отказалась повышать цены на прокат
13:48
Gerdau восстанавливает выпуск проката в США
13:33
Украина отдала Румынии управление газовыми месторождениями
13:19
BHP увеличила добычу железной руды
13:15
Энергоатом отключает блоки АЭС из-за ограничений в энергосистеме
12:59
Украина может закачать в свои ПХГ 10 млрд кубов европейского газа
12:40
Украина почти закрыла квоту по поставкам в ЕС бесшовных труб
17.04.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!