Цены на нефть марки Brent опустились ниже отметки 20 долл/барр

Июньские фьючерсы на нефть Brent и WTI усилили падение на торгах во вторник, в то время как цена майских контрактов вернулась в положительную зону.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 по киевскому времени во вторник составила 19,76 долл. за баррель, что на 5,81 долл. (22,72%) ниже уровня предыдущей сессии. В ходе торгов цена этих контрактов опускалась до 18,1 долл. за баррель - минимума с 2002 года.
Фьючерсы на WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упали в цене к этому времени на 6,3 долл. (30,84%) - до 14,13 долл. за баррель. Их стоимость опускалась в течение сессии до 11,6 долл. за баррель, что соответствует минимумам с 1999 года, свидетельствуют данные FactSet.
Майские фьючерсы на WTI, срок действия которых истекает вместе с окончанием основной сессии на NYMEX во вторник (21:30 МСК), вышли из отрицательной зоны. Их стоимость составляет 5,09 долл. за баррель. К окончанию торгов в понедельник цена майских контрактов рухнула до минус 37,63 долл. за баррель.
По данным IHS Markit, объем торговли июньскими фьючерсами во вторник в пять раз выше, чем майскими.
Ограничения, вводимые правительствами государств по всему миру с целью сдерживания распространения коронавируса, нанесли тяжелый удар по спросу на нефть, в то время как соглашение государств ОПЕК+ об ограничении добычи еще не начало действовать. В этих условиях глобальные мощности для хранения нефти оказались фактически исчерпанными.
"Экстренные условия и, особенно, нехватка резервуарных мощностей сохранятся до тех пор, пока действуют ограничения, требующие социального дистанцирования в связи с пандемией COVID-19, не будут сняты, и сокращение добычи не начнет снижать огромный избыток нефти на рынке", - отмечает вице-президент IHS Markit Джим Буркхард.
"Ограничение добычи и снятие ограничений могут сократить избыток нефти на рынке на 17 млн баррелей в сутки этой весной", - считает Буркхард.