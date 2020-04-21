Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Почти половина украинцев не имеют никаких сбережений

21.04.20 16:06 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Около 90% украинцев отмечают, что с переходом на карантин в рамках борьбы с распространением коронавирусной болезни Covid-19 у них возникли новые проблемы, свидетельствуют результаты третьей волны CATI-опроса роллингового формата, проведенного компанией Research&Branding Group с 11 по 17 апреля 2020 года.

Чаще всего к таким относят появление финансовых трудностей (39% против 30% в первую волну, которая проводилась с 28 марта по 3 апреля), заботу о здоровье близких (25% против 30% в первую волну), отсутствие транспортного сообщения между городами (22% против 14% ранее) и тревогу из-за неопределенности ситуации (19%).

В настоящее время значительная часть украинцев (45% против 41% неделю назад, во вторую волну опроса, проведенную 4-10 апреля) отмечает, что не имеет никаких сбережений. Большинство владельцев сбережений (30%) считают, что их хватит не более чем на 1 месяц проживания.

Как и неделю назад, примерно каждый четвертый украинец продолжал ходить на работу (24%), а примерно каждый шестой (16%) работал дистанционно.

"Сейчас мысли украинцев относительно того, какой будет их жизнь после карантина, заметно расходятся. В текущей волне 47% из них считало, что их жизнь после карантина в целом не изменится (во вторую волнe их доля составляла 42%), а 44% считало, что в она изменится в большей или меньшей степени", - говорится в пресс-релизе по результатам исследования.

Объем выборочной совокупности в ходже опроса составил 1 тыс 410 респондентов. Ожидаемая средняя ошибка выборки при доверительной вероятности 0,95 составляет ±3,5%

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:43
Укрзализныця хочет развиваться за счет денег Газпрома
15:21
Целевые фонды штатов США могут опустеть после выплат пособий по безработице
15:01
В Кремле обвал цен на нефть назвали свистопляской и спекуляцией
14:44
Цена газа в Европе обвалилась до нового минимума
14:32
Власти в очередной раз откладывают проведение переписи населения
14:10
Tokyo Steel отказалась повышать цены на прокат
13:48
Gerdau восстанавливает выпуск проката в США
13:33
Украина отдала Румынии управление газовыми месторождениями
13:19
BHP увеличила добычу железной руды
13:15
Энергоатом отключает блоки АЭС из-за ограничений в энергосистеме
12:59
Украина может закачать в свои ПХГ 10 млрд кубов европейского газа
12:40
Украина почти закрыла квоту по поставкам в ЕС бесшовных труб
12:21
Трамп закрыл въезд для мигрантов в США
12:12
Россия сняла санкции с Новинского
12:02
В Европе возобновляют работу промпредприятия
11:54
Nippon Steel приостановила работу еще одной доменной печи
11:48
В 2019 году Ferrexpo перечислила в госбюджет более 3,6 млрд грн налогов
11:35
Индийские сталевары верят в возрождение отрасли
11:12
Шахтеры приняли решение идти в Киев после окончания карантина
11:02
Экономики США и Китая будут расходиться все дальше
17.04.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!