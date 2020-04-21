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В Кремле обвал цен на нефть назвали свистопляской и спекуляцией

21.04.20 15:01 , РБК Украина
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В Кремле новый обвал цен на нефть назвали спекулятивным моментом, который не дает повод для чрезмерно негативных оценок реальности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают росСМИ.

Песков отметил, что обвал цен на нефть - "чисто торговый момент", который был связан с датой закрытия торгов по фьючерсам на май.

"Вчера произошел обвал цен на майские фьючерсы, цены на нефть не уходили в отрицательные значения... Что касается свистопляски с фьючерсами, то это абсолютно спекулятивный момент, чисто торговый момент, который был связан с датой закрытия торгов по фьючерсам на май", - подчеркнул Д.Песков.

Пресс-секретарь Путина считает, что все специалисты отдают себе отчет, что это не является поводом для чрезмерно негативных оценок текущей реальности, потому что цены на нефть демонстрируют хоть и не положительную динамику, но "они не подвержены таким обвальным изменениям, как это коснулось фьючерсов".

Напомним, цены на нефть североморской марки Brent впервые с февраля 2002 года упали ниже 19 долл. за баррель. По состоянию на 12:35 по киевскому времени цена нефти Brent опустилась до 18,40 долл. за баррель.

МинПром

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