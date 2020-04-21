Цена газа в Европе обвалилась до нового минимума

В начале недели цены на газ в Европе обновили минимальные уровни, пишет Интерфакс Украина.
Цена с поставкой на британском хабе National Balancing Point упала до 48,5 долл. за 1 тыс. куб. м, а на вторник – 45,65 долл. (на прошлой неделе цена держалась на уровне 62,5 долл.).
На главной спотовой площадке Европы – голландской TTF – газ с поставкой во вторник стоит уже 69,4 долл. за тысячу кубов по сравнению со средней ценой 76 долл. на прошлой неделе.
Как отмечает агентство, цены на газ в Великобритании уже ниже (без каких-либо поправок на транспорт и экспортные пошлины) цены газа в России (64 долл. в западных областях страны).
Пять лет назад в Великобритании было остановлено главное подземное хранилище Rough, и теперь оно не в состоянии адсорбировать излишнее предложение голубого топлива.
Кроме того, на терминалы королевства продолжает поступать сжиженный природный газ: за первые 19 дней апреля поставки СПГ в страну выросли на 5%.
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