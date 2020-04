Компания Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd, крупнейшая электрометаллургическая компания в Японии, заявила в понедельник, что в мае цены на стальную продукцию будут стабильными, несмотря на замедление спроса со стороны автомобильной и строительной промышленности из-за пандемии коронавируса.



В апреле Tokyo Steel снизила все цены на металлопродукцию в апреле примерно на 6% -11%, чтобы отразить слабые рыночные условия.



В мае цены на стальные стержни, включая арматуру, останутся на уровне 55 000 иен (примерно 510 долларов) за тонну, в то время как цены на основные балки будут оставаться на уровне 76 000 иен за тонну.



За ценами Tokyo Steel внимательно следят азиатские конкуренты, такие как южнокорейские Posco и Hyundai Steel, а также китайская Baoshan Iron & Steel Co Ltd (Baosteel).



МинПром





Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...