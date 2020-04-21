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BHP увеличила добычу железной руды

21.04.20 13:19 , Steelland
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Группа BHP во вторник сообщила о 6,3% -ном росте добычи железной руды в третьем квартале 2019-2020 финансового года, что немного превзошло оценки аналитиков, и сохранила прогноз по железной руде, несмотря на глобальный экономический спад, вызванный вспышкой коронавируса.

Однако крупнейший в мире горнодобывающий комбинат предупредил, что мировое производство стали, за исключением Китая, может резко упасть в этом году в свете пандемии, и что капитальные расходы BHP в 2021 году будут ниже, чем его нынешние прогнозы в 8 миллиардов долларов.

Компания сохранила свой годовой прогноз по добыче железной руды без изменений на уровне 273-286 миллионов тонн, но сообщила, что добыча нефти, скорее всего, достигнет нижней границы предыдущего прогноза в 110-116 миллионов баррелей нефтяного эквивалента.

Кроме того, компания пересмотрела прогноз по металлургическому углю после сильных дождей в австралийском штате Квинсленд и пересмотрела прогнозы по производству энергетического угля и меди в связи с временными остановками угольного разреза Cerrejon в Колумбии и медного рудника Antamina в Перу.

Кризис коронавируса повлиял на экономическую активность во всем мире, но BHP до сих пор придерживается мнения, что большинство его операций остаются незатронутыми пандемией, несмотря на то, что "небольшое количество" из 72 000 его сотрудников дали положительный результат на COVID-19.

"Несмотря на то, что спрос в Китае в последние недели усилился, мы ожидаем, что другие крупные страны, включая США, Европу и Индию, резко сократятся в квартале июня 2020 года", - сказал генеральный директор Майк Генри.

Компания Rio Tinto на прошлой неделе сообщила о превышении ожидаемого объема производства железной руды в первом квартале, но сократила свой прогноз годового производства меди, в то время как бразильская горнодобывающая компания Vale SA снизила прогноз по железной руде в пятницу из-за ограничений по коронавирусу.

По оценкам BHP, производство стали, за исключением Китая, может сократиться на двузначный процент в 2020 году, так как вызванные вирусом ограничения приводят к сокращению в основных странах-производителях.

МинПром

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