Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина отдала Румынии управление газовыми месторождениями

21.04.20 13:33 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Госкомпания "Укргаздобыча" заключила соглашение с румынской компанией Expert Petroleum на управление газовыми месторождениями на западе Украины для увеличения объемов добычи газа.

Об этом сообщили первый заместитель гендиректора "Укргаздобычи" Александр Романюк и представители Expert Petroleum в ходе онлайн пресс-конференции, передает БизнесЦензор.

По словам А.Романюка, контракт заключен на 15 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет.

Условиями предусмотрено, что сервисная компания Expert Petroleum будет получать плату с каждого добытого кубометра газа, которая будет разной на разных месторождениях.

"Это международная практика, - говорит А.Романюк. Мы оплачиваем траты, которые понесет компания. А также гарантируем некоторую прибыль, чтобы стимулировать компанию инвестировать деньги в наши месторождения".

Доходы сервисной компании будут зависеть от того, какие объемы газа будут добыты с месторождений, которые переданы в управление.

"Мы рассчитываем на увеличение добычи газа в первые 5 лет. Не на проценты, а на десятки процентов", - говорит Романюк.

Напомним, в декабре 2019 года "Укргаздобыча" завершила первый раунд конкурса на заключение договоров по увеличению добычи в двух группах газовых месторождений в Западном регионе.

Коммерческие переговоры велись с двумя участниками: румынской Expert Petroleum Solutions SRL и китайским консорциумом компаний "Энергетическая инженерия Синьцзян Бейкен" и "Нефтяная инженерия Чжунши Шэнли". 

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:48
Gerdau восстанавливает выпуск проката в США
13:19
BHP увеличила добычу железной руды
13:15
Энергоатом отключает блоки АЭС из-за ограничений в энергосистеме
12:59
Украина может закачать в свои ПХГ 10 млрд кубов европейского газа
12:40
Украина почти закрыла квоту по поставкам в ЕС бесшовных труб
12:21
Трамп закрыл въезд для мигрантов в США
12:12
Россия сняла санкции с Новинского
12:02
В Европе возобновляют работу промпредприятия
11:54
Nippon Steel приостановила работу еще одной доменной печи
11:48
В 2019 году Ferrexpo перечислила в госбюджет более 3,6 млрд грн налогов
11:35
Индийские сталевары верят в возрождение отрасли
11:12
Шахтеры приняли решение идти в Киев после окончания карантина
11:02
Экономики США и Китая будут расходиться все дальше
10:49
ОГХК заявляет о давлении со стороны ФГИУ и краже имущества
10:46
В Минздраве предлагают смягчить карантин и продлить его до 12 мая
10:40
В I квартале мировое производство алюминия выросло на 2%
10:35
В мире ожидается переизбыток цинка
10:18
Корейские металлурги заявили о тяжелом финансовом положении
09:49
Ferrexpo закупила оборудование и медикаменты для полтавской больницы
09:30
В морских танкерах хранится исторически рекордный объем нефти
17.04.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!