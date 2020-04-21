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Энергоатом отключает блоки АЭС из-за ограничений в энергосистеме

21.04.20 13:15 , Бизнес Цензор
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Запорожская атомная электростанция отключила и вывела в резерв энергоблок №2 в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме. Об этом со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом" сообщает БизнесЦензор.

"21 апреля 2020 года в 02:01, в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме, энергоблок №2 Запорожской АЭС, согласно регламентным процедурам, разгружен, отключен от энергосети и выведен в резерв", – сказано в сообщении.

На данный момент в работе находятся 3 энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2 760 МВт. На энергоблоке №3 идут 124 сутки планового капитального ремонта, на энергоблоке №5 – 6 сутки планового среднего ремонта.

Как сообщалось, ранее НЭК "Укрэнерго" ограничило суммарную нагрузку на атомных электростанциях (АЭС) в течение субботы-воскресенья 18-19 апреля до 7 500 МВт (по сравнению со средней суммарной нагрузкой в ​​рабочие дни – около 9000 МВт).

Также в указанные дни прогнозировалось ограничение генерации ВИЭ в пиковые часы производства солнечных электростанций на суммарную величину 500-1000 МВт.

В "Укрэнерго" пояснили, что в течение выходных дней 18-19 апреля в ОЭС Украины прогнозировалось снижение среднесуточного потребления электрической энергии на 10-20% по сравнению со средним уровнем потребления в рабочие дни, которое сегодня составляет около 387 МВт-ч, и на 18% – по сравнению с выходными днями аналогичного периода предыдущих лет.

По данным компании, такое снижение потребления вызвано прежде всего сезонным потеплением, в также снижением производства и прекращением деятельности предприятий сферы услуг и т.д. из-за карантинных мероприятий. В то же время в общем балансе ОЭС Украины значительно увеличился объем производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

"Их суммарная пиковая мощность сегодня составляет более 4 тыс. МВт (в аналогичном периоде 2019 года – 1,2-1,8 тыс. МВт)", – сообщают в "Укрэнерго". 

МинПром

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