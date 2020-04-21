Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Европе возобновляют работу промпредприятия

21.04.20 12:02 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Хотя эпидемия коронавируса в европейских странах не завершилась, правительства стран региона во второй половине апреля ослабили ограничения, создав возможности для возобновления промышленного производства. Об этом пишет Металлоснабжение и сбыт.

В Германии, меньше других западноевропейских стран пострадавших от эпидемии, восстанавливается автомобилестроение. Корпорация Volkswagen начала запускать свои предприятия, относящиеся к подразделению Volkswagen Group Components, уже с 6 апреля. С 20 апреля возобновили функционирование, хотя и с меньшей численностью персонала, большинство ее автозаводов в Германии, а также заводы в Польше и Словакии.

С 27 апреля Volkswagen возобновит производство автомобилей в России, США и ряде других стран, а 3 мая придет очередь ЮАР и Латинской Америки. К тому времени должны запуститься предприятия и других германских автомобильных компаний.

Как отмечает Kallanish, к настоящему времени улучшилась ситуация с поставками автокомпонентов, а предприятия отрасли внедрили мероприятия, направленные на предотвращение заражения работников и препятствующие распространению вируса.

В Испании автомобилестроительная ассоциация Anfac и профсоюзы в середине апреля подписали соглашение о постепенном рестарте производства и поставок. Правда, автопром не включен в список важнейших отраслей национальной экономики, так что возобновление выпуска возможно только при получении специальных разрешений от государственных органов и при условии выполнения рекомендаций Министерства здравоохранения.

На таких же условиях в Испании проходит восстановление и строительного сектора. Во второй половине апреля началось постепенное возобновление строительных работ в государственном и частном секторе.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:12
Россия сняла санкции с Новинского
11:54
Nippon Steel приостановила работу еще одной доменной печи
11:48
В 2019 году Ferrexpo перечислила в госбюджет более 3,6 млрд грн налогов
11:35
Индийские сталевары верят в возрождение отрасли
11:12
Шахтеры приняли решение идти в Киев после окончания карантина
11:02
Экономики США и Китая будут расходиться все дальше
10:49
ОГХК заявляет о давлении со стороны ФГИУ и краже имущества
10:46
В Минздраве предлагают смягчить карантин и продлить его до 12 мая
10:40
В I квартале мировое производство алюминия выросло на 2%
10:35
В мире ожидается переизбыток цинка
10:18
Корейские металлурги заявили о тяжелом финансовом положении
09:49
Ferrexpo закупила оборудование и медикаменты для полтавской больницы
09:30
В морских танкерах хранится исторически рекордный объем нефти
09:11
Глава МВФ рассказала об ужасном снижении доходов из-за коронавируса
08:58
Продажи автомобилей в РФ могут сократиться наполовину
08:02
Цены на нефть в США рухнули до 30-летнего минимума
17.04.20
17:53
НБУ объяснил новые правила финмониторинга для физических лиц
17:28
Запорожсталь работает в штатном режиме
17:01
В Раде рассчитывают получить 2 млрд долл. от МВФ уже в мае
16:44
ГОКи Ferrexpo закупили медикаменты для больницы города Горишни Плавни
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!