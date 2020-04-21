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Nippon Steel приостановила работу еще одной доменной печи

21.04.20 11:54 , МеталлСервис
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Nippon Steel, крупнейшая металлургическая компания Японии, объявила о временном прекращении работы ещё одной доменной печи.

Остановка домны №2 объёмом 4500 куб м на предприятии в Kimitsu запланирована на середину мая и станет третьей за два месяца. В числе причин для такого решения указано снижение спроса со стороны автопроизводителей и строительного сектора, сообщает Reuters.

Ранее в компании сообщали о приостановке доменной печи №1 в Kashima объёмом 5370 куб м с начала апреля и доменной печи №1 объёмом 3700 куб м в Wakayama.

На прошлой неделе об аналогичных мерах объявил второй по величине производитель стали в Японии - JFE Steel, где из-за спада спроса останавливают две доменные печи на западе Японии, сокращая тем самым 25% мощностей.

Завод в Kimitsu произвёл по итогам 2018-19 финансового года 8,02 млн. тонн нерафинированной стали. В целом мощности Nippon Steel по выплавке стали оцениваются в 52 млн. тонн за год.

МинПром

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