Nippon Steel приостановила работу еще одной доменной печи

Nippon Steel, крупнейшая металлургическая компания Японии, объявила о временном прекращении работы ещё одной доменной печи.
Остановка домны №2 объёмом 4500 куб м на предприятии в Kimitsu запланирована на середину мая и станет третьей за два месяца. В числе причин для такого решения указано снижение спроса со стороны автопроизводителей и строительного сектора, сообщает Reuters.
Ранее в компании сообщали о приостановке доменной печи №1 в Kashima объёмом 5370 куб м с начала апреля и доменной печи №1 объёмом 3700 куб м в Wakayama.
На прошлой неделе об аналогичных мерах объявил второй по величине производитель стали в Японии - JFE Steel, где из-за спада спроса останавливают две доменные печи на западе Японии, сокращая тем самым 25% мощностей.
Завод в Kimitsu произвёл по итогам 2018-19 финансового года 8,02 млн. тонн нерафинированной стали. В целом мощности Nippon Steel по выплавке стали оцениваются в 52 млн. тонн за год.