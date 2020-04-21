Nippon Steel приостановила работу еще одной доменной печи Nippon Steel, крупнейшая металлургическая компания Японии, объявила о временном прекращении работы ещё одной доменной печи.



Остановка домны №2 объёмом 4500 куб м на предприятии в Kimitsu запланирована на середину мая и станет третьей за два месяца. В числе причин для такого решения указано снижение спроса со стороны автопроизводителей и строительного сектора, сообщает Reuters.



Ранее в компании сообщали о приостановке доменной печи №1 в Kashima объёмом 5370 куб м с начала апреля и доменной печи №1 объёмом 3700 куб м в Wakayama.



На прошлой неделе об аналогичных мерах объявил второй по величине производитель стали в Японии - JFE Steel, где из-за спада спроса останавливают две доменные печи на западе Японии, сокращая тем самым 25% мощностей.



Завод в Kimitsu произвёл по итогам 2018-19 финансового года 8,02 млн. тонн нерафинированной стали. В целом мощности Nippon Steel по выплавке стали оцениваются в 52 млн. тонн за год.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



