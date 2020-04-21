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Экономики США и Китая будут расходиться все дальше

21.04.20 11:02 , Интерфакс Украина
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Ослабление связей между экономиками США и Китая стало более реальной перспективой из-за разрывов в цепочках поставок и дальнейшего усложнения отношений между двумя странами, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на результаты опроса.

В марте всего 44% из 25 крупных американских компаний заявили, что разъединение экономик невозможно, против 66% в октябре прошлого года, свидетельствуют результаты исследования Американской торговой палаты (AmCham) в Китае и Американской торговой палаты в Шанхае.

Более четверти респондентов планируют начать поиск новых источников поставок для некоторых или всех используемых ими материалов, хотя в некоторых случаях они говорят лишь о смене региона внутри Китая, а не про другие страны. Всего 16% заявили о том, что намерены частично или полностью перенести производство за пределы КНР.

Около 40% компаний сообщили о том, что их цепочки поставок останутся прежними. При этом более половины респондентов отметили, что пока еще слишком рано говорить о том, изменит ли пандемия COVID-19 их долгосрочную стратегию в сфере поставок.

Коронавирусная инфекция, которая поразила Китай в первую очередь и привела к закрытию предприятий и обрыву цепочек поставок, от которых зависят многие мировые компании, усилила понимание необходимости выхода за границы этой страны, заявил президент AmCham в Шанхае Кер Гиббс. "Речь идет о диверсификации, а не о полном перемещении", - добавил он.

Еще до пандемии некоторые компании ставили под сомнение целесообразность зависимости цепочек поставок от КНР, где растет стоимость рабочей силы, а торговая война с США усиливала политические риски.

По словам К.Гиббса, в настоящее время политические риски также важны для многих американских компаний в Китае, так как коронавирус ухудшает отношения между США и КНР, которые уже и так испорчены двухлетними торговыми разногласиями.

МинПром

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