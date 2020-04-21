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В Минздраве предлагают смягчить карантин и продлить его до 12 мая

21.04.20 10:46 , Интерфакс Украина
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Министерство здравоохранения Украины вынесет на ближайшее заседание Кабинета министров вопрос о продлении карантина до 12 мая со смягчением.

"Минздрав вынесет на ближайшее заседание правительства проект постановления о продлении действия карантина до 12 мая", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге во вторник.

"Продлевать мы собираемся до 12 мая, это продление вызвано нашим уровнем заболеваемости и той опасностью, которую несет коронавирус", - добавил он.

При этом М.Степанов сообщил, что Минздрав предложит соответствующие смягчения карантинных мер.

"Это могут быть, например, прогулки по паркам, но эти прогулки должны быть четко регламентированы относительно количества человек и средств индивидуальной защиты, и в этом постановлении будут выставлены очень четкие критерии", - сказал он.

М.Степанов также сообщил, что Минздрав предложит "открыть для посетителей музеи, библиотеки, но также с четким соблюдением карантинных ограничений относительно дистанций, СИЗ и термоскрининга на входе".

"Мы предлагаем ряд смягчений в отношении карантина, но все они будут четко регламентированы, как именно можно будет посещать тот или иной объект", - подчеркнул министр.

МинПром

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