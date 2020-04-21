Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ОГХК заявляет о давлении со стороны ФГИУ и краже имущества

21.04.20 10:49
печать
размер текста:

АТ "Объединённая горно-химическая компания" обвиняет Фонд госимущества в блокировке работы предприятия и не допуске сотрудников на работу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Как отмечают в пресс-службе, у компании также были изъяты сервера и печать. Юротдел ОГХК обратился в полицию в связи с инцидентом.

Кроме того, отмечают в ОГХК, пока законный руководитель ОГХК Михаил Макаров находится на больничном листе, его временный заместитель Питер Девис, назначенный Фондом госимущества в карантин без конкурса, парализовал работу офиса компании.

"С утра 21 апреля сотрудники компании не могут попасть в офис. Там сменены замки, выставлена охрана. Работников не пускают на рабочие места. Отсутствуют доступ к серверам, печать ОГХК и журнал регистрации документов", - сообщает пресс-служба компании.

Недопуск сотрудников на работу - грубое попирание законодательства, отмечают в компании. "Оно нанесет ущерб бюджету страны и самой ОГХК, которую еще несколько месяцев назад собирались продать на открытом конкурсе по выгодной цене. В результате таких действий коллективу компании не будет начислен аванс заработной платы, не будут уплачены с него налоги, сорвется подача финансовой отчетности за 1 квартал, в результате чего компании будут начислены штрафы. Срывается проведение финансового аудита ОГХК за 2019 г компанией Baker Tilly", - добавила пресс-служба.

В ОГХК заявляют, что британский гражданин Питер Девис, плохо владеющий украинским языком и отечественным законодательством, совершает губительные для стратегического предприятия страны действия исключительно по указанию своего заместителя главы Фонда госимущества Сергея Игнатовского, а также руководителя фонда Дмитрия Сенниченко.

"Как-то странно совпала отмена приватизации с усилением власти на ОГХК Питера Девиса, То, что он не патриот Украины и предприятия – стало очевидно по совершенным им действиям в отношении коллектива компании. Чьи интересы он "проталкивает" через Сенниченко-Игнатовского? Думаем, это предмет расследования правоохранительных органов. Надеемся получить от них компетентную оценку решений нерезидента, который не пускает сотрудников ОГХК выполнять свои трудовые обязанности", - резюмировали в компании.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:12
Россия сняла санкции с Новинского
12:02
В Европе возобновляют работу промпредприятия
11:54
Nippon Steel приостановила работу еще одной доменной печи
11:48
В 2019 году Ferrexpo перечислила в госбюджет более 3,6 млрд грн налогов
11:35
Индийские сталевары верят в возрождение отрасли
11:12
Шахтеры приняли решение идти в Киев после окончания карантина
11:02
Экономики США и Китая будут расходиться все дальше
10:46
В Минздраве предлагают смягчить карантин и продлить его до 12 мая
10:40
В I квартале мировое производство алюминия выросло на 2%
10:35
В мире ожидается переизбыток цинка
10:18
Корейские металлурги заявили о тяжелом финансовом положении
09:49
Ferrexpo закупила оборудование и медикаменты для полтавской больницы
09:30
В морских танкерах хранится исторически рекордный объем нефти
09:11
Глава МВФ рассказала об ужасном снижении доходов из-за коронавируса
08:58
Продажи автомобилей в РФ могут сократиться наполовину
08:02
Цены на нефть в США рухнули до 30-летнего минимума
17.04.20
17:53
НБУ объяснил новые правила финмониторинга для физических лиц
17:28
Запорожсталь работает в штатном режиме
17:01
В Раде рассчитывают получить 2 млрд долл. от МВФ уже в мае
16:44
ГОКи Ferrexpo закупили медикаменты для больницы города Горишни Плавни
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!