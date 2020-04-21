В мире ожидается переизбыток цинка Эпидемия коронавируса приводит к спаду в таких отраслях как строительство и транспортное машиностроение, где широко используются оцинкованная сталь и сплавы, содержащие цинк.



По прогнозу компании BMO Capital Markets, глобальное потребление цинка в текущем году может сократиться на 6% по сравнению с предыдущим годом. Причем, как отмечает компания, это оптимистичный прогноз, так как предполагает восстановление мировой экономики во второй половине текущего года.





Добыча цинка, впрочем, тоже сокращается. В частности, в Мексике и Перу, на долю которых приходится 16% мирового производства цинка в концентрате, в настоящее время бездействуют все цинковые рудники. Профсоюз рабочих горнодобывающей отрасли в Мексике пытается добиться от правительства страны разрешения на возобновление добычи полезных ископаемых хотя бы в мае.



По оценкам американского банка Citi, около 25% поставщиков цинка в концентрате по всему миру сейчас убыточны. Это может привести к выведению из эксплуатации мощностей в размере до 800 тыс. т в год в пересчете на рафинированный цинк во второй половине 2020 г.



Дефицит концентрата может стать причиной сокращения производства металла в Китае. В то же время индийская компания Hindustan Zinc, выпускающая около 1 млн т цинка в год, с 20 апреля начала восстанавливать производство на своих предприятиях после нескольких недель простоя.



Пока что BMO прогнозирует на 2020 г. избыток предложения на мировом рынке цинка в размере 355 тыс. т или около 2,5% от мирового потребления. Но эти показатели могут корректироваться в будущем в зависимости от изменений эпидемиологической и экономической ситуации.



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