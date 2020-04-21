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Корейские металлурги заявили о тяжелом финансовом положении

21.04.20 10:18 , Металлоснабжение и сбыт
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Корейские металлургические компании предупреждают, что находятся в тяжелом финансовом положении и, вероятно, будут вынуждены сократить производство стальной продукции вследствие падения спроса на металл в стране, неблагоприятной обстановки на мировом рынке, относительно высоких цен на сырье и роста затрат. Об этом пишет Металлоснабжение и сбыт. 

В частности, большое беспокойство у корейских металлургов вызывает постоянное увеличение расходов на приобретение прав на выбросы углекислого газа. Так, компания Hyundai Steel в прошлом году заплатила за них около 110 млрд вон (почти 100 млн долл.), а в текущем году эти затраты могут удвоиться.

За последние два года плата за выбросы углекислого газа увеличилась для корейских промышленников на 74% и достигла 40,5 тыс. вон (немногим менее 40 долл.) за т. Многие компании стараются приобретать разрешения с запасом, так как с 2021 г. вводится в действие новая схема, в рамках которой металлургическим компаниям придется снижать выбросы углекислого газа на 10% в год или покупать разрешения на "избыточные" выбросы.

В конце прошедшей недели Korea Chamber of Commerce and Industry (KCCI) и пять отраслевых ассоциаций провели совещание, на котором попытались оценить последствия эпидемии коронавируса для национальной экономики. На нем, в частности, было заявлено, что количество заказов на новые суда в первом квартале 2020 г. упало на 71,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Автомобильные корпорации и производители автокомпонентов запросили, как минимум, 33 трлн вон (немногим менее 30 млрд долл.) дополнительной ликвидности.

Все эти проблемы в различных отраслях корейской промышленности приводят к падению спроса на стальную продукцию и ставят во все более сложное положение металлургов. К тому же корейский экспорт стали в первой декаде апреля оказался на 15% меньше, чем в тот же период прошлого года. и продолжает уменьшаться.

МинПром

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