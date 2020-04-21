Ferrexpo закупила оборудование и медикаменты для полтавской больницы В минувшую пятницу руководство ФК "Ворскла" передало очередную партию оборудования и медикаментов в инфекционную больницу Полтавы от компании Ferrexpo. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Во время передачи помощи присутствовал глава Полтавской ОГА Олег Синегубов и директор Департамента здравоохранения ОГА Полтавщины Виктор Лысак.



Всего в рамках программы помощи Ferrexpo КП "Полтавская областная клиническая инфекционная больница" было передано более двадцати наименований различных медицинских средств и препаратов. К этому времени группой компаний Ferrexpo потрачено уже более 21,5 гривен.



Футбольный клуб "Ворскла" занимается обеспечением первоочередных потребностей Полтавской областной клинической инфекционной больницы, куда с начала карантина уже дважды доставлялись грузы с большим количеством необходимого: мониторы пациента uMEC12 и инфузионные насосы Benefusion VP1, полиуританово-силиконовые перчатки и фильтр-маски класса защиты FFP3 и т.д.



Феррекспо почетного президента ФК "Ворскла" (Полтава) Константина Жеваго с начала объявления карантина в Украине заявила о решении Совета директоров всесторонне помогать медикам Полтавщины и других областей Украины. Компания продолжает осуществлять обеспечение первоочередных потребностей медиков путем целевых приобретений.



Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали.



Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2019 г. Компания произвела 10,5 миллионов тонн железорудных окатышей.



Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.



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