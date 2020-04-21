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В морских танкерах хранится исторически рекордный объем нефти

21.04.20 09:30
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Порядка 160 млн баррелей нефти хранится в настоящее время на танкерах в море, это рекордный исторический показатель, заявил в интервью телеканалу "Аль-Арабийя" Амру Катайя, глава компании Landmark Marine со штаб-квартирой в Каире.

Компания оказывает инвесторам инспекционные, консалтинговые и другие услуги в области морского судоходства.

Амру Катайя со ссылкой на данные морских служб слежения сообщил, что из этого объема около 120 млн баррелей приходится на 60 супертанкеров водоизмещением около 2 млн баррелей. В начале апреля их число составляло от 25 до 40, в феврале - лишь 10.

По словам эксперта, стоимость фрахта судов на год для хранения нефти или товаров в море в среднем увеличилась с 8 млн долл. до 18 млн долл., этот показатель, возможно, возрастет до 30 млн долл. в будущем.

Он также рассказал, что многие страны мира отказываются принимать морские суда или не разрешают их командам спускаться на берег в целях борьбы с пандемией коронавируса.

МинПром

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