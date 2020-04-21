Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Глава МВФ рассказала об ужасном снижении доходов из-за коронавируса

21.04.20 09:11
печать
размер текста:

Вспышка коронавирусной инфекции приведет к снижению дохода на душу населения в 170 странах, Международный валютный фонд готов использовать все инструменты кредитования для помощи развивающимся странам. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Текст заявления директора распространила в понедельник пресс-служба фонда.

"Прогноз ужасен. Мы ожидаем снижения мировой экономической деятельности в масштабах, которых не было со времен Великой депрессии, — сказала Георгиева. — В этом году в 170 странах будет зафиксировано снижение дохода на душу населения, тогда как еще в прошлые месяцы мы прогнозировали рост дохода на душу населения в 160 экономиках".

По ее словам, особую обеспокоенность вызывает ситуация в развивающихся странах. "Наблюдается рекордное снижение — около 100 млрд долл., — отметила директор. — Те, кто зависит от сырья, пострадают от снижения экспортных цен. Ориентированные на туризм страны сталкиваются с коллапсом доходов".

МВФ, по ее словам, для помощи развивающимся странам может задействовать свои инструменты кредитования. "Могут потребоваться значительные ресурсы, если давление на рынки продолжится, — отметила Георгиева. — Мы готовы развернуть все наши кредитные возможности, мобилизовать все уровни мировой сети финансовой безопасности для предотвращения этого".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. Пандемия привела к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере 3%.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
08:58
Продажи автомобилей в РФ могут сократиться наполовину
08:02
Цены на нефть в США рухнули до 30-летнего минимума
17.04.20
17:53
НБУ объяснил новые правила финмониторинга для физических лиц
17:28
Запорожсталь работает в штатном режиме
17:01
В Раде рассчитывают получить 2 млрд долл. от МВФ уже в мае
16:44
ГОКи Ferrexpo закупили медикаменты для больницы города Горишни Плавни
16:24
В США цены на нефть упали до уровня 2002 года
16:17
Оптовые цены на бензин снизились до минимума за 6 лет
16:15
У Японии также есть вопросы по работе ВОЗ
16:01
В Украине дешевеют продукты
15:43
За минувшую зиму Украина сэкономила вдвое больше угля на отоплении
15:28
Благодаря новым лампам ЦГОК сэкономил 750 тыс грн на освещении шахты Гигант-Глубокая
15:21
Шмыгаль отправит вернувшихся заробитчан строить дороги
15:11
В Китае создают новые правила замены металлургических мощностей
15:00
В условиях кризиса УЗ должна в полной мере обеспечить перевозки для предприятий
14:48
Белановский ГОК передал помощь больнице Кременчуга
14:40
На Донбассе студенты производят экраны от коронавируса с помощью 3D печати
14:01
Пандемия изменит саму структуру капитализма – Макрон
13:41
Словакия завлекает европейских трейдеров в ПХГ Украины
13:06
В МЭРТ ожидают падения украинской экономики на 4,2%
16.04.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!