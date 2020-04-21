Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Продажи автомобилей в РФ могут сократиться наполовину

21.04.20 08:58
печать
размер текста:

Продажи автомобилей в России на фоне коронавируса могут сократиться наполовину в 2020 году при худшем сценарии развития событий, подсчитали в Boston Consulting Group (BCG). Об этом пишет газета "Коммерсант".

BCG представил предварительную оценку влияния коронавируса на российский авторынок. В исследовании представлено несколько возможных сценариев, а за уровень отсчета взят прогноз IHS Markit, который предусматривал рост рынка до 1,8 млн автомобилей в 2020 году и до 1,9 млн в 2021-м (в 2019 году рынок, по данным АЕБ, составил 1,76 млн машин). В сравнении с прогнозом IHS, BCG в оптимистичном сценарии ждет падение продаж на 19%, примерно до 1,4 млн автомобилей в 2020 году, с восстановлением до 1,8 млн машин в 2021 году.

Пессимистичный сценарий предполагает, что рынок в 2020 году сократится на 48%, до 0,9 млн машин, а в 2021-м вырастет лишь до 1,3 млн штук.

Два наиболее вероятных сценария предполагают падение продаж на четверть (до 1,3 млн машин) и на 37% (до 1,1 млн машин) в 2020 году. В таком случае рынок в 2021 году восстановится до 1,7 млн и 1,5 млн машин соответственно, то есть не достигнет уровня 2019 года.

42% российских потребителей планируют сократить расходы, воздерживаясь от покупки автомобиля, подсчитали в BCG. Машины входят в топ-3 категорий, на которых российские потребители планируют сэкономить, говорится в исследовании. 21% потребителей планируют увеличить расходы на автомобили, что, вероятно, связано с девальвацией рубля.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
09:11
Глава МВФ рассказала об ужасном снижении доходов из-за коронавируса
08:02
Цены на нефть в США рухнули до 30-летнего минимума
17.04.20
17:53
НБУ объяснил новые правила финмониторинга для физических лиц
17:28
Запорожсталь работает в штатном режиме
17:01
В Раде рассчитывают получить 2 млрд долл. от МВФ уже в мае
16:44
ГОКи Ferrexpo закупили медикаменты для больницы города Горишни Плавни
16:24
В США цены на нефть упали до уровня 2002 года
16:17
Оптовые цены на бензин снизились до минимума за 6 лет
16:15
У Японии также есть вопросы по работе ВОЗ
16:01
В Украине дешевеют продукты
15:43
За минувшую зиму Украина сэкономила вдвое больше угля на отоплении
15:28
Благодаря новым лампам ЦГОК сэкономил 750 тыс грн на освещении шахты Гигант-Глубокая
15:21
Шмыгаль отправит вернувшихся заробитчан строить дороги
15:11
В Китае создают новые правила замены металлургических мощностей
15:00
В условиях кризиса УЗ должна в полной мере обеспечить перевозки для предприятий
14:48
Белановский ГОК передал помощь больнице Кременчуга
14:40
На Донбассе студенты производят экраны от коронавируса с помощью 3D печати
14:01
Пандемия изменит саму структуру капитализма – Макрон
13:41
Словакия завлекает европейских трейдеров в ПХГ Украины
13:06
В МЭРТ ожидают падения украинской экономики на 4,2%
16.04.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!