Продажи автомобилей в РФ могут сократиться наполовину Продажи автомобилей в России на фоне коронавируса могут сократиться наполовину в 2020 году при худшем сценарии развития событий, подсчитали в Boston Consulting Group (BCG). Об этом пишет газета "Коммерсант".



BCG представил предварительную оценку влияния коронавируса на российский авторынок. В исследовании представлено несколько возможных сценариев, а за уровень отсчета взят прогноз IHS Markit, который предусматривал рост рынка до 1,8 млн автомобилей в 2020 году и до 1,9 млн в 2021-м (в 2019 году рынок, по данным АЕБ, составил 1,76 млн машин). В сравнении с прогнозом IHS, BCG в оптимистичном сценарии ждет падение продаж на 19%, примерно до 1,4 млн автомобилей в 2020 году, с восстановлением до 1,8 млн машин в 2021 году.



Пессимистичный сценарий предполагает, что рынок в 2020 году сократится на 48%, до 0,9 млн машин, а в 2021-м вырастет лишь до 1,3 млн штук.



Два наиболее вероятных сценария предполагают падение продаж на четверть (до 1,3 млн машин) и на 37% (до 1,1 млн машин) в 2020 году. В таком случае рынок в 2021 году восстановится до 1,7 млн и 1,5 млн машин соответственно, то есть не достигнет уровня 2019 года.



42% российских потребителей планируют сократить расходы, воздерживаясь от покупки автомобиля, подсчитали в BCG. Машины входят в топ-3 категорий, на которых российские потребители планируют сэкономить, говорится в исследовании. 21% потребителей планируют увеличить расходы на автомобили, что, вероятно, связано с девальвацией рубля.



МинПром



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