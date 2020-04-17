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НБУ объяснил новые правила финмониторинга для физических лиц

17.04.20 17:53 , ЛигаБизнес
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28 апреля вступит в силу закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", из-за которого у банковских клиентов появилось много вопросов, сообщила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

Закон увеличивает предельные суммы финансовых операций, подлежащих обязательному мониторингу, с 150 000 до 400 000 грн. Под финмониторинг попадут зарубежные и внутренние денежные переводы и операции с наличными от 400 000 грн, а также переводы без открытия счета, в том числе международные, от 30 000 грн. Инициатору такого перевода необходимо предоставить информацию о себе и получателе средств.

Е.Рожкова заверила, что проблем с дистанционной оплатой коммуналки или другими обычными переводами у граждан не возникнет. По ее словам, новый закон о финансовом мониторинге вводит "риск-ориентированный подход" к клиентам. Отныне будет четкий перечень низкорисковых операций и клиентов: оплата коммуналки; зарплатные проекты, стипендии, пенсии; ОСМД; предприятия ЖКХ, интернет-провайдеры; "белый" бизнес, который платит налоги, и тому подобное.

Внимание к низкорисковым клиентам будет минимальным, закон не повлияет на большинство операций по переводу денег. Требования закона не распространяются на:

• уплату коммуналки, оплату налогов, штрафов, других обязательных платежей (независимо от суммы)

• уплату кредита до 30 000 грн;

• оплату товаров и услуг с помощью карты или иного платежного устройства, если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы)

• все наличные переводы в пределах Украины до 5 000 грн;

• снятие средств со своего счета.

В случае необходимости верификации личности процедура удаленной проверки клиентов может быть разной: через BankID, квалифицированную электронную подпись, видеотрансляцию, дистанционное считывание данных через NFC или платеж на отдельный счет банка с личного счета клиента. Как вариант рассматривается возможность разрешить банкам частично отдать идентификацию и верификацию клиентов на аутсорсинг.

Новый закон обязывает раскрыть владельцев электронных кошельков, чтобы электронные деньги не использовались для теневых операций. В Нацбанке предлагают упрощенную модель идентификации для владельцев кошельков: нужно дистанционно прислать копии документов и сделать фотофиксацию клиента с его личными документами.

Е.Рожкова подчеркнула, что обязательно будет переходный период и для банков, и для других финучреждений. А участники рынка получат дополнительное время для настройки процессов и реализации требований.

МинПром

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