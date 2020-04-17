Запорожсталь работает в штатном режиме ПАО "Запорожсталь" работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба предприятия, комментируя появившуюся в ряде СМИ информацию о якобы аварии на доменной печи.



"Данная информация не соответствует действительности", - подчеркнули в пресс-службе.



Предприятие сообщило, что в доменном цехе "Запорожстали" в штатном производственном режиме работают две доменные печи – № 3 и 4. На данный момент на плановый ремонт остановлена доменная печь № 2, идут ремонтные работы и уборка накопившихся шлаков. В эти дни также окончен капитальный ремонт доменной печи № 5, сейчас на предприятии ведутся работы по выводу металлургического агрегата на его плановые параметры.



"Предприятие работает в штатном режиме", - добавили в пресс-службе.



МинПром



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